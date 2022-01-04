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https://arabic.sputniknews.com/20220104/البرازيل-تعلن-عن-حالات-إصابة-بـفلورونا-المكتشف-مطلع-العام-الجديد-1054917027.html
البرازيل تعلن عن حالات إصابة بـ"فلورونا" المكتشف مطلع العام الجديد
البرازيل تعلن عن حالات إصابة بـ"فلورونا" المكتشف مطلع العام الجديد
حدد الأطباء البرازيليون يوم الاثنين أربع حالات إصابة بـ "فلورونا"، وهي عدوى متزامنة بالإنفلونزا وفيروس كورونا بشكل مشترك. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T06:42+0000
2022-01-04T06:42+0000
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تم اكتشاف "فلورونا" لأول مرة في إسرائيل في 1 يناير/كانون الثاني، وهذه هي الحالات الأولى من نوعها في أمريكا.كشفت تقارير إسرائيلية مؤخرا، أن إسرائيل رصدت أولى حالا إصابة بما يسمى "فلورونا"، وهي ‏عدوى متزامنة مع فيروس "كورونا" ومرض "الإنفلونزا".‏وتم اكتشاف العدوى المزدوجة لأول مرة في امرأة دخلت في المخاض خلال الأسبوع الحالي داخل مركز رابين الطبي في بتاح تكفا، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
https://arabic.sputniknews.com/20211230/إسرائيل-تعلن-عن-أول-حالة-إصابة-بـفلورونا-1054775142.html
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البرازيل تعلن عن حالات إصابة بـ"فلورونا" المكتشف مطلع العام الجديد

06:42 GMT 04.01.2022
© AFP 2021 / Carl de Souzaأمريكا اللاتينية بؤرة تفشي فيروس كورونا - البرازيل يونيو 2020
أمريكا اللاتينية بؤرة تفشي فيروس كورونا - البرازيل يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© AFP 2021 / Carl de Souza
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حدد الأطباء البرازيليون يوم الاثنين أربع حالات إصابة بـ "فلورونا"، وهي عدوى متزامنة بالإنفلونزا وفيروس كورونا بشكل مشترك.
تم اكتشاف "فلورونا" لأول مرة في إسرائيل في 1 يناير/كانون الثاني، وهذه هي الحالات الأولى من نوعها في أمريكا.
وجاء في بيان الأطباء: "أبلغت ثلاث ولايات برازيلية على الأقل، ريو دي جانيرو وسير وساو باولو، عن اختبارات إيجابية لكل من" كوفيد والإنفلونزا"، أي ما يسمى فلورونا، أي حالات العدوى المزدوجة".
كشفت تقارير إسرائيلية مؤخرا، أن إسرائيل رصدت أولى حالا إصابة بما يسمى "فلورونا"، وهي ‏عدوى متزامنة مع فيروس "كورونا" ومرض "الإنفلونزا".‏
وتم اكتشاف العدوى المزدوجة لأول مرة في امرأة دخلت في المخاض خلال الأسبوع الحالي داخل مركز رابين الطبي في بتاح تكفا، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
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