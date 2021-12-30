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https://arabic.sputniknews.com/20211230/إسرائيل-تعلن-عن-أول-حالة-إصابة-بـفلورونا-1054775142.html
إسرائيل تعلن عن أول حالة إصابة بـ"فلورونا"
إسرائيل تعلن عن أول حالة إصابة بـ"فلورونا"
كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم الخميس، أن إسرائيل رصدت أول حالة إصابة بما يسمى "فلورونا"، وهي ‏عدوى متزامنة مع فيروس "كورونا" ومرض "الإنفلونزا".‏ 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T17:01+0000
2021-12-30T17:01+0000
العالم
أخبار إسرائيل اليوم
فيروس كورونا
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وتم اكتشاف العدوى المزدوجة لأول مرة في امرأة دخلت في المخاض خلال الأسبوع الحالي داخل مركز رابين الطبي في بتاح تكفا، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وبحسب المستشفى، فإن "الأم الشابة التي لم يتم تطعيمها ضد أي من مسببي المرض في حالة جيدة، ومن المتوقع خروجها من المستشفى في وقت لاحق من اليوم الخميس".وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن وزارة الصحة لا تزال تفحص الحالة التي كانت أعراضها خفيفة نسبيا، كما أنها لم تحدد بعد ما إذا كان مزيجا من فيروس "كورونا" و"الإنفلونزا" يسبب مرضا أكثر خطورة.ويقدّر مسؤولو الصحة في إسرائيل أن العديد من المرضى الآخرين أصيبوا أيضا بكلتا الحالتين، لكن لم يتم تشخيصهم، وفقا لـ"يديعوت أحرونوت".وقال أخصائي أمراض النساء والتوليد ومدير قسم أمراض النساء في المستشفيات، البروفيسور أرنون فيزنيتسر في تصريحات لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "لم نشهد في العام الماضي حالات إنفلونزا بين النساء الحوامل أو أثناء الولادة، لكننا اليوم نشهد حالات من فيروس "كورونا" والإنفلونزا بدأت في الظهور، ونشهد المزيد والمزيد من النساء الحوامل المصابات بالإنفلونزا".وأردف: "بالتأكيد التعامل مع امرأة مصابة بالحمى في ولادة تحد كبير، ولا نعرف ما إذا كان فيروس "كورونا" أم الإنفلونزا العادية، وذلك لأن معظم الأمراض تصيب الجهاز التنفسي".وأكد فيزنيتسر أن المرأة الحامل التي تلقى العلاج في مستشفى رابين، اليوم الخميس، لم تكن تعاني من أي أعراض قاسية بشكل غير عادي.وواصل: "المرض هو نفس المرض، فهو فيروسي، ويسبب صعوبة في التنفس لأن كلاهما يهاجم الجهاز التنفسي العلوي".وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الإعلان عن أول إصابة في إسرائيل بـ"فلورونا" يأتي في الوقت الذي قد تواجه فيه البلاد وباء إنفلونزا مقبل، مشيرة إلى أن المستشفيات أبلغت عن علاج 1849 مريضا يعانون من مضاعفات المرض خلال الأسبوع الماضي، وكان من بين هؤلاء 605 طفلا و124 امرأة حامل ووالدة لتوها.
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العالم, أخبار إسرائيل اليوم, فيروس كورونا

إسرائيل تعلن عن أول حالة إصابة بـ"فلورونا"

17:01 GMT 30.12.2021
© REUTERS / RONEN ZVULUNإعادة فرض الإغلاق التام بسبب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في إسرائيل21 سبتمبر 2020
إعادة فرض الإغلاق التام بسبب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في إسرائيل21 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
إعادة فرض الإغلاق التام بسبب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في إسرائيل21 سبتمبر 2020
© REUTERS / RONEN ZVULUN
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كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم الخميس، أن إسرائيل رصدت أول حالة إصابة بما يسمى "فلورونا"، وهي ‏عدوى متزامنة مع فيروس "كورونا" ومرض "الإنفلونزا".‏
وتم اكتشاف العدوى المزدوجة لأول مرة في امرأة دخلت في المخاض خلال الأسبوع الحالي داخل مركز رابين الطبي في بتاح تكفا، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وبحسب المستشفى، فإن "الأم الشابة التي لم يتم تطعيمها ضد أي من مسببي المرض في حالة جيدة، ومن المتوقع خروجها من المستشفى في وقت لاحق من اليوم الخميس".
ضابط في الشرطة الإسرائيلية يساعد مفتش صحة على ارتداء معدات واقية من كورونا - إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
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وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن وزارة الصحة لا تزال تفحص الحالة التي كانت أعراضها خفيفة نسبيا، كما أنها لم تحدد بعد ما إذا كان مزيجا من فيروس "كورونا" و"الإنفلونزا" يسبب مرضا أكثر خطورة.
ويقدّر مسؤولو الصحة في إسرائيل أن العديد من المرضى الآخرين أصيبوا أيضا بكلتا الحالتين، لكن لم يتم تشخيصهم، وفقا لـ"يديعوت أحرونوت".
وقال أخصائي أمراض النساء والتوليد ومدير قسم أمراض النساء في المستشفيات، البروفيسور أرنون فيزنيتسر في تصريحات لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "لم نشهد في العام الماضي حالات إنفلونزا بين النساء الحوامل أو أثناء الولادة، لكننا اليوم نشهد حالات من فيروس "كورونا" والإنفلونزا بدأت في الظهور، ونشهد المزيد والمزيد من النساء الحوامل المصابات بالإنفلونزا".
وأردف: "بالتأكيد التعامل مع امرأة مصابة بالحمى في ولادة تحد كبير، ولا نعرف ما إذا كان فيروس "كورونا" أم الإنفلونزا العادية، وذلك لأن معظم الأمراض تصيب الجهاز التنفسي".
وأكد فيزنيتسر أن المرأة الحامل التي تلقى العلاج في مستشفى رابين، اليوم الخميس، لم تكن تعاني من أي أعراض قاسية بشكل غير عادي.

وأوضح أنه "تم تشخيص حالتها على أنها مصابة بالإنفلونزا وفيروس كورونا بمجرد وصولها المستشفى، وجاء كلا الاختبارين الخاصين بها "إيجابيا" حتى بعد أن تحققنا مرة أخرى".

وواصل: "المرض هو نفس المرض، فهو فيروسي، ويسبب صعوبة في التنفس لأن كلاهما يهاجم الجهاز التنفسي العلوي".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الإعلان عن أول إصابة في إسرائيل بـ"فلورونا" يأتي في الوقت الذي قد تواجه فيه البلاد وباء إنفلونزا مقبل، مشيرة إلى أن المستشفيات أبلغت عن علاج 1849 مريضا يعانون من مضاعفات المرض خلال الأسبوع الماضي، وكان من بين هؤلاء 605 طفلا و124 امرأة حامل ووالدة لتوها.
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