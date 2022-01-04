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https://arabic.sputniknews.com/20220104/البيت-الأبيض-يرحب-بقرار-أوبك-مواصلة-زيادة-الإنتاج-1054949043.html
البيت الأبيض يرحب بقرار "أوبك+" مواصلة زيادة الإنتاج
البيت الأبيض يرحب بقرار "أوبك+" مواصلة زيادة الإنتاج
أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء وعلى لسان متحدث باسمه، أنه يرحب بالتنسيق مع الإمارات والسعودية وتجمع "أوبك+" لمواجهة ضغوط الأسعار. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T20:10+0000
2022-01-04T20:11+0000
البيت الأبيض
أوبك
عالم
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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ونقلت وكالة رويترز، مساء اليوم الثلاثاء، عن المتحدث أن البيت الأبيض يرحب كذلك بقرار "أوبك+" مواصلة الزيادات في الإنتاج بما يدعم التعافي الاقتصادي.يذكر أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها "أوبك +"، قد قرروا خلال اجتماعهم الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، زيادة إجمالي إنتاج النفط بـ400 ألف برميل/ يوميا في شهر فبراير/شباط المقبل.وتأتي هذه الكمية من البراميل بحسب مخطط الزيادة الشهرية المقررة، في يوليو/تموز 2021، في وقت يشكل المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" خطرا كبيرا على سير الاقتصادات، وبالتالي على الطلب على النفط، خاصة مع سرعة انتشاره حول العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20211230/الملك-سلمان-المملكة-حريصة-على-استمرار-اتفاق-أوبك-لدوره-في-استقرار-أسواق-النفط--1054751120.html
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البيت الأبيض, أوبك, عالم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

البيت الأبيض يرحب بقرار "أوبك+" مواصلة زيادة الإنتاج

20:10 GMT 04.01.2022 (تم التحديث: 20:11 GMT 04.01.2022)
© Fotolia / marrakeshhإنتاج النفط
إنتاج النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© Fotolia / marrakeshh
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء وعلى لسان متحدث باسمه، أنه يرحب بالتنسيق مع الإمارات والسعودية وتجمع "أوبك+" لمواجهة ضغوط الأسعار.
ونقلت وكالة رويترز، مساء اليوم الثلاثاء، عن المتحدث أن البيت الأبيض يرحب كذلك بقرار "أوبك+" مواصلة الزيادات في الإنتاج بما يدعم التعافي الاقتصادي.
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يلقي كلمة افتراضية خلال القمة السنوية الـ15 لقادة مجموعة العشرين في الرياض، المملكة العربية السعودية، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
الملك سلمان: المملكة حريصة على استمرار اتفاق أوبك+ لدوره في استقرار أسواق النفط
30 ديسمبر 2021, 00:35 GMT
يذكر أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها "أوبك +"، قد قرروا خلال اجتماعهم الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، زيادة إجمالي إنتاج النفط بـ400 ألف برميل/ يوميا في شهر فبراير/شباط المقبل.
وتأتي هذه الكمية من البراميل بحسب مخطط الزيادة الشهرية المقررة، في يوليو/تموز 2021، في وقت يشكل المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" خطرا كبيرا على سير الاقتصادات، وبالتالي على الطلب على النفط، خاصة مع سرعة انتشاره حول العالم.
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