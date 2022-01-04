البيت الأبيض يرحب بقرار "أوبك+" مواصلة زيادة الإنتاج

ونقلت وكالة رويترز، مساء اليوم الثلاثاء، عن المتحدث أن البيت الأبيض يرحب كذلك بقرار "أوبك+" مواصلة الزيادات في الإنتاج بما يدعم التعافي الاقتصادي.يذكر أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها "أوبك +"، قد قرروا خلال اجتماعهم الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، زيادة إجمالي إنتاج النفط بـ400 ألف برميل/ يوميا في شهر فبراير/شباط المقبل.وتأتي هذه الكمية من البراميل بحسب مخطط الزيادة الشهرية المقررة، في يوليو/تموز 2021، في وقت يشكل المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" خطرا كبيرا على سير الاقتصادات، وبالتالي على الطلب على النفط، خاصة مع سرعة انتشاره حول العالم.
وتأتي هذه الكمية من البراميل بحسب مخطط الزيادة الشهرية المقررة، في يوليو/تموز 2021، في وقت يشكل المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" خطرا كبيرا على سير الاقتصادات، وبالتالي على الطلب على النفط، خاصة مع سرعة انتشاره حول العالم.