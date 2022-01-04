التحالف العربي: انطلاق عمليات القرصنة من أي ميناء في اليمن سيجعله هدفا عسكريا مشروعا

وحسب قناة "العربية"، قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، اليوم الثلاثاء، إن "عملية احتجاز السفينة الإماراتية انطلقت من ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين".وأضاف المالكي أن "السفينة الإماراتية اعترضتها جماعة الحوثي في الممر المائي الدولي".وطالب المالكي بالإفراج عن السفينة الإماراتية المحتجزة بكامل حمولتها.وأوضح أن احتجاز السفينة الإماراتية يعد انتهاكاً صارخاً لمبادىء القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة، باعتبار السفينة "روابي" سفينة تجارية تحمل على متنها معدات وتجهيزات ميدانية خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بجزيرة (سقطرى) بعد انتهاء مهمته الإنسانية، والذي أسهم في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية لآلاف اليمنيين بالجزيرة.وكانت جماعة أنصار الله "الحوثيين، قد أعلنت أمس الاثنين، على لسان المتحدث العسكري العميد يحي سريع، ضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية على متنها معدات عسكرية، مؤكدا أنها "دخلت المياه اليمنية من دون أي ترخيص وتمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني".وحذر سريع من وصفهم بـ"تحالف العدوان"، من "أي حماقة يقوم بها ضد سفينة الشحن العسكرية الإماراتية التي يوجد داخلها طاقم السفينة من جنسيات دولية مختلفة، والتي تم الاستيلاء عليها وهي تمارس عدوانا صارخا ضد الشعب اليمني"، على حد قوله.
أعلن التحالف العربي، أن انطلاق عمليات القرصنة والاختطاف من أي ميناء في اليمن سيجعله هدفا عسكريا مشروعا، وذلك على خلفية احتجاز جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) لسفينة إماراتية مساء الأحد الماضي.
وحسب قناة "العربية"، قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، اليوم الثلاثاء، إن "عملية احتجاز السفينة الإماراتية انطلقت من ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين".
وأضاف المالكي أن "السفينة الإماراتية اعترضتها جماعة الحوثي في الممر المائي الدولي".
وطالب المالكي بالإفراج عن السفينة الإماراتية المحتجزة بكامل حمولتها.
وأكد المالكي أنه في حال عدم الانصياع فإن موانئ انطلاق وإيواء عمليات القرصنة والاختطاف والسطو المسلح وعناصر القرصنة البحرية التي حدثت سيجعلها أهداف عسكرية مشروعة وفق نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة.
وأوضح أن احتجاز السفينة الإماراتية يعد انتهاكاً صارخاً لمبادىء القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة، باعتبار السفينة "روابي" سفينة تجارية تحمل على متنها معدات وتجهيزات ميدانية خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بجزيرة (سقطرى) بعد انتهاء مهمته الإنسانية، والذي أسهم في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية لآلاف اليمنيين بالجزيرة.
وكانت جماعة أنصار الله "الحوثيين، قد أعلنت أمس الاثنين، على لسان المتحدث العسكري العميد يحي سريع، ضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية على متنها معدات عسكرية، مؤكدا أنها "دخلت المياه اليمنية من دون أي ترخيص وتمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني".
وحذر سريع من وصفهم بـ"تحالف العدوان"، من "أي حماقة يقوم بها ضد سفينة الشحن العسكرية الإماراتية التي يوجد داخلها طاقم السفينة من جنسيات دولية مختلفة، والتي تم الاستيلاء عليها وهي تمارس عدوانا صارخا ضد الشعب اليمني"، على حد قوله.