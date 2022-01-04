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الجيش الإسرائيلي: أسقطنا طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله"... صورة
الجيش الإسرائيلي: أسقطنا طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله"... صورة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله" على الحدود مع لبنان. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T19:53+0000
2022-01-04T19:53+0000
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان، إن "قوات جيش الدفاع تسقط مسيرة تابعة لحزب الله على الحدود مع لبنان".وأضاف أن قوات المراقبة الجوية كانت تتابع الطائرة، لافتا إلى أنها عبرت الحدود من داخل الأراضي اللبنانية.كما أكد أدرعي أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة إسرائيل.وفي وقت سابق، هدد قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجديد، الجنرال تومير بار، بتوجيه ضربات عنيفة لـ"حزب الله" في لبنان حال هاجم الأخير تل أبيب.وقال بار في تصريحات نقلها موقع "مكان" الإسرائيلي، إن "جيش الدفاع ينوي استخدام قوة ضاربة يصعب تصورها، حال اندلعت مواجهة عسكرية مع حزب الله".وأضاف أن الجيش الإسرائيلي لديه معرفة جيدة بالحزب ومواقعه العسكرية، كما أنه يمتلك قدرات متطورة في المجال السيبراني، مشيرا إلى أن إسرائيل تريد حسم المعركة في فترة وجيزة وبعدد قليل من الضحايا.
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إسرائيل, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, لبنان

الجيش الإسرائيلي: أسقطنا طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله"... صورة

19:53 GMT 04.01.2022
© AFP 2021 / Jalaa Mareyالحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 27 يوليو 2020
الحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© AFP 2021 / Jalaa Marey
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله" على الحدود مع لبنان.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان، إن "قوات جيش الدفاع تسقط مسيرة تابعة لحزب الله على الحدود مع لبنان".
وأضاف أن قوات المراقبة الجوية كانت تتابع الطائرة، لافتا إلى أنها عبرت الحدود من داخل الأراضي اللبنانية.
كما أكد أدرعي أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة إسرائيل.
وفي وقت سابق، هدد قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجديد، الجنرال تومير بار، بتوجيه ضربات عنيفة لـ"حزب الله" في لبنان حال هاجم الأخير تل أبيب.
وقال بار في تصريحات نقلها موقع "مكان" الإسرائيلي، إن "جيش الدفاع ينوي استخدام قوة ضاربة يصعب تصورها، حال اندلعت مواجهة عسكرية مع حزب الله".
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي لديه معرفة جيدة بالحزب ومواقعه العسكرية، كما أنه يمتلك قدرات متطورة في المجال السيبراني، مشيرا إلى أن إسرائيل تريد حسم المعركة في فترة وجيزة وبعدد قليل من الضحايا.
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