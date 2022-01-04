الجيش الإسرائيلي: أسقطنا طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله"... صورة

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان، إن "قوات جيش الدفاع تسقط مسيرة تابعة لحزب الله على الحدود مع لبنان".وأضاف أن قوات المراقبة الجوية كانت تتابع الطائرة، لافتا إلى أنها عبرت الحدود من داخل الأراضي اللبنانية.كما أكد أدرعي أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة إسرائيل.وفي وقت سابق، هدد قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجديد، الجنرال تومير بار، بتوجيه ضربات عنيفة لـ"حزب الله" في لبنان حال هاجم الأخير تل أبيب.وقال بار في تصريحات نقلها موقع "مكان" الإسرائيلي، إن "جيش الدفاع ينوي استخدام قوة ضاربة يصعب تصورها، حال اندلعت مواجهة عسكرية مع حزب الله".وأضاف أن الجيش الإسرائيلي لديه معرفة جيدة بالحزب ومواقعه العسكرية، كما أنه يمتلك قدرات متطورة في المجال السيبراني، مشيرا إلى أن إسرائيل تريد حسم المعركة في فترة وجيزة وبعدد قليل من الضحايا.
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله" على الحدود مع لبنان.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان، إن "قوات جيش الدفاع تسقط مسيرة تابعة لحزب الله على الحدود مع لبنان".
#عاجل قوات جيش الدفاع تسقط مسيرة تابعة لحزب الله على الحدود مع لبنان حيث أسقطت قواتنا اليوم مسيرة تابعة لمنظمة #حزب_الله الإرهابية عبرت الحدود من داخل الأراضي اللبنانية حيث تابعتها قوات المراقبة الجوية طيلة الحادث.