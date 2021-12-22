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الجيش الإسرائيلي يهدد "حزب الله" بقوة ضاربة يصعب تصورها
الجيش الإسرائيلي يهدد "حزب الله" بقوة ضاربة يصعب تصورها
هدد قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجديد، الجنرال تومير بار، اليوم الأربعاء، بتوجيه ضربات عنيفة لـ"حزب الله" في لبنان حال هاجم الأخير تل أبيب. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T14:57+0000
2021-12-22T14:57+0000
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وقال بار في تصريحات نقلها موقع "مكان" الإسرائيلي، إن "جيش الدفاع ينوي استخدام قوة ضاربة يصعب تصورها، حال اندلعت مواجهة عسكرية مع حزب الله".وأضاف أن الجيش الإسرائيلي لديه معرفة جيدة بالحزب ومواقعه العسكرية، كما أنه يمتلك قدرات متطورة في المجال السيبراني، مشيرا إلى أن إسرائيل تريد حسم المعركة في فترة وجيزة وبعدد قليل من الضحايا.قال بار في وقت سابق، إن إسرائيل "قد تنجح في ضرب برنامج إيران النووي غدا إذا لزم الأمر، مضيفا أنه يفترض حدوث ذلك خلال ولايته، وأنه على علم مسبق بحجم المسؤولية الملقاة على كتفه.وأضاف أنه تحدث مع رئيس الأركان عن المهمة نحو إيران، مؤكدا أن "إسرائيل جهزت نفسها بمقاتلات إف-35، واشترت الآلاف من صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية للدفاع عن مواطنيها".
https://arabic.sputniknews.com/20211222/بعد-إعلان-استعدادها-لضرب-إيران-في-أي-وقت-ما-هي-قدرات-سلاح-الجو-الإسرائيلي؟-1054447427.html
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العالم العربي, العالم, إسرائيل, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, لبنان

الجيش الإسرائيلي يهدد "حزب الله" بقوة ضاربة يصعب تصورها

14:57 GMT 22.12.2021
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جنود الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
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هدد قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجديد، الجنرال تومير بار، اليوم الأربعاء، بتوجيه ضربات عنيفة لـ"حزب الله" في لبنان حال هاجم الأخير تل أبيب.
وقال بار في تصريحات نقلها موقع "مكان" الإسرائيلي، إن "جيش الدفاع ينوي استخدام قوة ضاربة يصعب تصورها، حال اندلعت مواجهة عسكرية مع حزب الله".
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي لديه معرفة جيدة بالحزب ومواقعه العسكرية، كما أنه يمتلك قدرات متطورة في المجال السيبراني، مشيرا إلى أن إسرائيل تريد حسم المعركة في فترة وجيزة وبعدد قليل من الضحايا.
القوات الجوية الإسرائيلية، القاعدة الجوية الإسرائيلية هاتزيريم، بئر السبع، صحراء النقب 27 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
بعد إعلان استعدادها لضرب إيران في أي وقت... ما هي قدرات سلاح الجو الإسرائيلي؟
13:09 GMT
قال بار في وقت سابق، إن إسرائيل "قد تنجح في ضرب برنامج إيران النووي غدا إذا لزم الأمر، مضيفا أنه يفترض حدوث ذلك خلال ولايته، وأنه على علم مسبق بحجم المسؤولية الملقاة على كتفه.
وأضاف أنه تحدث مع رئيس الأركان عن المهمة نحو إيران، مؤكدا أن "إسرائيل جهزت نفسها بمقاتلات إف-35، واشترت الآلاف من صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية للدفاع عن مواطنيها".
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