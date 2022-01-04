الحريري مخاطبا نصرالله: السعودية لا تهدد لبنان بل يهدده من يريده رهينة لإيران
13:03 GMT 04.01.2022 (تم التحديث: 13:27 GMT 04.01.2022)
© AP Photo / Hezbollah Media Officeحسن نصر الله وسعد الحريري
© AP Photo / Hezbollah Media Office
خاطب رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله مستنكرا هجومه على المملكة العربية السعودية وقيادتها.
وأكد الحريري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر، أن السعودية لا تمثل أي تهديد للبنان هي والدول الخليجية جميعا.
(١/٣) الى السيد حسن نصرالله: اصرارك على استعداء السعودية وقيادتها ضربٌ متواصل من ضروب المغامرة بلبنان ودوره ومصالح ابنائه. السعودية لا تهدد دولة لبنان بالعاملين فيها والمقيمين بين اهلها منذ عشرات السنين.— Saad Hariri (@saadhariri) January 4, 2022
وقال: "إلى السيد حسن نصرالله: إصرارك على استعداء السعودية وقيادتها ضربٌ متواصل من ضروب المغامرة بلبنان ودوره ومصالح أبنائه".
وشدد أن "السعودية لا تهدد دولة لبنان بالعاملين فيها والمقيمين بين أهلها منذ عشرات السنين".
(٢/٣) السعودية ومعها كل دول الخليج العربي احتضنت اللبنانيين ووفرت لهم فرص العمل ومقومات العيش الكريم.— Saad Hariri (@saadhariri) January 4, 2022
من يهدد اللبنانيين في معيشتهم واستقرارهم وتقدمهم، هو الذي يريد دولة لبنان رهينة دولة ايران وامتداداتها في سوريا والعراق واليمن ولبنان.
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية السابق أن "السعودية ومعها كل دول الخليج العربي احتضنت اللبنانيين ووفرت لهم فرص العمل ومقومات العيش الكريم"، على حد تعبيره.
وموجها كلامه إلى نصر الله شدد الحريري على أن "من يهدد اللبنانيين في معيشتهم واستقرارهم وتقدمهم، هو الذي يريد دولة لبنان رهينة دولة إيران وإمتداداتها في سوريا والعراق واليمن ولبنان"، حسب قوله.
(٣/٣) اعلم انك لن تتراجع عن اساليب الاستفزاز والشتم لدول الخليج العربي، لكن الكل يعلم ان التاريخ لن يرحم حزباً يبيع عروبته واستقرار وطنه ومصالح اهله لقاء حفنة من الشراكة في حروب المنطقة.— Saad Hariri (@saadhariri) January 4, 2022
وأقر الحريري في نهاية تغريداته بأنه يدرك عدم تراجع نصر الله عن موقفه، قائلا: "أعلم انك لن تتراجع عن أساليب الاستفزاز والشتم لدول الخليج العربي، لكن الكل يعلم أن التاريخ لن يرحم حزباً يبيع عروبته واستقرار وطنه ومصالح أهله لقاء حفنة من الشراكة في حروب المنطقة".
وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، قد شن أمس الاثنين، هجوما عنيفا على العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ردا على خطاب الأخير الذي وصف فيه "حزب الله" بـ"الإرهابي".
وقال نصر الله، في خطاب متلفز، بثته قناة "المنار"، إن "الإرهابي هو الذي أرسل داعش والانتحارين إلى العراق، ويشن حربا على اليمن منذ سبع سنوات، ويحتجز آلاف اللبنانيين في الخليج رهينة يهدد بهم لبنان كل يوم".