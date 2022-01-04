https://arabic.sputniknews.com/20220104/الحريري-مخاطبا-نصرالله-السعودية-لا-تهدد-لبنان-بل-يهددها-من-يريدها-رهينة-لإيران-1054930573.html

الحريري مخاطبا نصرالله: السعودية لا تهدد لبنان بل يهدده من يريده رهينة لإيران

الحريري مخاطبا نصرالله: السعودية لا تهدد لبنان بل يهدده من يريده رهينة لإيران

خاطب رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله مستنكرا هجومه على المملكة العربية السعودية وقيادتها. 04.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-04T13:03+0000

2022-01-04T13:03+0000

2022-01-04T13:27+0000

سعد الحريري

أخبار حزب الله

الأزمة اللبنانية

حسن نصر الله

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وأكد الحريري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر، أن السعودية لا تمثل أي تهديد للبنان هي والدول الخليجية جميعا.وقال: "إلى السيد حسن نصرالله: إصرارك على استعداء السعودية وقيادتها ضربٌ متواصل من ضروب المغامرة بلبنان ودوره ومصالح أبنائه".وشدد أن "السعودية لا تهدد دولة لبنان بالعاملين فيها والمقيمين بين أهلها منذ عشرات السنين".وأكد رئيس الحكومة اللبنانية السابق أن "السعودية ومعها كل دول الخليج العربي احتضنت اللبنانيين ووفرت لهم فرص العمل ومقومات العيش الكريم"، على حد تعبيره.وموجها كلامه إلى نصر الله شدد الحريري على أن "من يهدد اللبنانيين في معيشتهم واستقرارهم وتقدمهم، هو الذي يريد دولة لبنان رهينة دولة إيران وإمتداداتها في سوريا والعراق واليمن ولبنان"، حسب قوله.وأقر الحريري في نهاية تغريداته بأنه يدرك عدم تراجع نصر الله عن موقفه، قائلا: "أعلم انك لن تتراجع عن أساليب الاستفزاز والشتم لدول الخليج العربي، لكن الكل يعلم أن التاريخ لن يرحم حزباً يبيع عروبته واستقرار وطنه ومصالح أهله لقاء حفنة من الشراكة في حروب المنطقة".وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، قد شن أمس الاثنين، هجوما عنيفا على العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ردا على خطاب الأخير الذي وصف فيه "حزب الله" بـ"الإرهابي".وقال نصر الله، في خطاب متلفز، بثته قناة "المنار"، إن "الإرهابي هو الذي أرسل داعش والانتحارين إلى العراق، ويشن حربا على اليمن منذ سبع سنوات، ويحتجز آلاف اللبنانيين في الخليج رهينة يهدد بهم لبنان كل يوم".

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سعد الحريري, أخبار حزب الله, الأزمة اللبنانية, حسن نصر الله