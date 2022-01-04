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العاهل الأردني يكشف أكبر تهديد يواجه دول الإقليم في الأعوام العشرة المقبلة
العاهل الأردني يكشف أكبر تهديد يواجه دول الإقليم في الأعوام العشرة المقبلة
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن "الأردن ماض في مسيرة التحديث السياسي دون تردد أو خوف". 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T06:45+0000
2022-01-04T06:45+0000
الأردن
ملك الأردن
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وقال الملك عبد الله، خلال لقاءه رئيس مجلس الأعيان ورؤساء اللجان بالمجلس في قصر الحسينية، إن "ثمة أطراف تريد لمسيرة التحديث أن تفشل لكننا واثقون من النجاح بإرادة الأردنيين"، وذلك حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.وأكد العاهل الأردني، "أن التصدي للبطالة يتطلب قرارات وطنية شجاعة وتعاونا مستمرا بين القطاعين العام والخاص"، منوها إلى تحدي المياه كأكبر تهديد سيواجه دول الإقليم في الأعوام العشرة المقبلة.وكان وزير المياه والري الأردني، محمد النجار، توقع مؤخرا، وصول عجز الأردن من مياه الشرب 60 مليون متر مكعب خلال العام المقبل، إضافة إلى العجز في القطاعات الأخرى.وقال النجار، خلال جلسة في مجلس النواب، لمناقشة إعلان نوايا وقعته الحكومة مع الإمارات وإسرائيل، إن "ما يوجد في السدود حتى اليوم 72 مليون متر مكعب"، مشيرا إلى أن "كميات المياه المتوافرة في الأردن اليوم من جميع المصادر لا تتجاوز مليار متر مكعب".
https://arabic.sputniknews.com/20211221/الأردن-نحتاج-11-مليار-متر-مكعب-من-الماء-سنويا-حتى-نكون-مكتفيين-ذاتيا-في-إنتاج-غذائنا-1054400819.html
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الأردن, ملك الأردن

العاهل الأردني يكشف أكبر تهديد يواجه دول الإقليم في الأعوام العشرة المقبلة

06:45 GMT 04.01.2022
© REUTERS / ELIZABETH FRANTZالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يتحدث بعد أن استقبلته رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في كبنى الكابيتول بالعاصمة الأمريكية واشنطن، 22 يوليو/ تموز 2021
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يتحدث بعد أن استقبلته رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في كبنى الكابيتول بالعاصمة الأمريكية واشنطن، 22 يوليو/ تموز 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / ELIZABETH FRANTZ
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أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن "الأردن ماض في مسيرة التحديث السياسي دون تردد أو خوف".
وقال الملك عبد الله، خلال لقاءه رئيس مجلس الأعيان ورؤساء اللجان بالمجلس في قصر الحسينية، إن "ثمة أطراف تريد لمسيرة التحديث أن تفشل لكننا واثقون من النجاح بإرادة الأردنيين"، وذلك حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.
رجل أردني يحصد الفاصوليا الخضراء في مزرعة في غور الحديثة، على بعد حوالي 80 كيلومترا جنوب العاصمة الأردنية عمان، 20 نيسان/ أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
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21 ديسمبر 2021, 10:11 GMT
وأكد العاهل الأردني، "أن التصدي للبطالة يتطلب قرارات وطنية شجاعة وتعاونا مستمرا بين القطاعين العام والخاص"، منوها إلى تحدي المياه كأكبر تهديد سيواجه دول الإقليم في الأعوام العشرة المقبلة.
وكان وزير المياه والري الأردني، محمد النجار، توقع مؤخرا، وصول عجز الأردن من مياه الشرب 60 مليون متر مكعب خلال العام المقبل، إضافة إلى العجز في القطاعات الأخرى.
وقال النجار، خلال جلسة في مجلس النواب، لمناقشة إعلان نوايا وقعته الحكومة مع الإمارات وإسرائيل، إن "ما يوجد في السدود حتى اليوم 72 مليون متر مكعب"، مشيرا إلى أن "كميات المياه المتوافرة في الأردن اليوم من جميع المصادر لا تتجاوز مليار متر مكعب".
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