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صحيفة بريطانية: درجة حرارة مفاعل الاندماج النووي الصيني أقوى بخمس مرات من حرارة الشمس
صحيفة بريطانية: درجة حرارة مفاعل الاندماج النووي الصيني أقوى بخمس مرات من حرارة الشمس
سجل مفاعل الاندماج النووي في الصين رقما قياسيا في درجات حرارة عالية مستدامة تصل إلى 70 مليون درجة مئوية. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T05:45+0000
2022-01-04T05:45+0000
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تم تسخين البلازما في المنشأة بخمس أضعاف حرارة الشمس، واستمر مفاعل التوكاماك التجريبي المتقدم (EAST) في هذا الوضع، والمعروف باسم الشمس الاصطناعية، لمدة 1056 ثانية، هذا هو أطول وقت تشغيل لمثل هذا الجهاز في التاريخ، بحسب ما ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.كما لاحظت الصحيفة، أن الهدف النهائي للمشروع هو توليد طاقة نظيفة غير محدودة تقريبًا تحاكي التفاعلات الطبيعية التي تحدث داخل النجوم.والجدير بالذكر أن هذه العملية لا تتطلب وقودا أحفوريا ولا تترك نفايات مشعة، وكلف المشروع السلطات الصينية أكثر من 800 مليار دولار.في يونيو 2021، حطم العلماء الصينيون الرقم القياسي في هذا المجال، حيث وصلت درجة حرارة البلازما إلى 120 مليون درجة مئوية في 101 ثانية و160 مليون درجة مئوية في 20 ثانية.تعد تجربة "EAST" جزءًا من مشروع المفاعل النووي الحراري التجريبي الدولي(ITER)، الذي تشارك فيه الصين والهند والاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة ودول أخرى والمقام على الأراضي الفرنسية.
https://arabic.sputniknews.com/20210826/لنقل-طاقة-الشمس-إلى-سطح-الكوكب-روسيا-تقدم-أنظمة-رئيسية-لمفاعل-الاندماج-النووي-الدولي-في-فرنسا-1049943435.html
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اقتصاد, العالم

صحيفة بريطانية: درجة حرارة مفاعل الاندماج النووي الصيني أقوى بخمس مرات من حرارة الشمس

05:45 GMT 04.01.2022
© AFP 2021 / Anne-Christine PoujoulatСтроительство Международного экспериментального термоядерного реактора во Франции
Строительство Международного экспериментального термоядерного реактора во Франции - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© AFP 2021 / Anne-Christine Poujoulat
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سجل مفاعل الاندماج النووي في الصين رقما قياسيا في درجات حرارة عالية مستدامة تصل إلى 70 مليون درجة مئوية.
تم تسخين البلازما في المنشأة بخمس أضعاف حرارة الشمس، واستمر مفاعل التوكاماك التجريبي المتقدم (EAST) في هذا الوضع، والمعروف باسم الشمس الاصطناعية، لمدة 1056 ثانية، هذا هو أطول وقت تشغيل لمثل هذا الجهاز في التاريخ، بحسب ما ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
كما لاحظت الصحيفة، أن الهدف النهائي للمشروع هو توليد طاقة نظيفة غير محدودة تقريبًا تحاكي التفاعلات الطبيعية التي تحدث داخل النجوم.
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والجدير بالذكر أن هذه العملية لا تتطلب وقودا أحفوريا ولا تترك نفايات مشعة، وكلف المشروع السلطات الصينية أكثر من 800 مليار دولار.
في يونيو 2021، حطم العلماء الصينيون الرقم القياسي في هذا المجال، حيث وصلت درجة حرارة البلازما إلى 120 مليون درجة مئوية في 101 ثانية و160 مليون درجة مئوية في 20 ثانية.
تعد تجربة "EAST" جزءًا من مشروع المفاعل النووي الحراري التجريبي الدولي(ITER)، الذي تشارك فيه الصين والهند والاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة ودول أخرى والمقام على الأراضي الفرنسية.
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