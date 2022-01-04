https://arabic.sputniknews.com/20220104/عقود-الغاز-الطبيعي-في-أوروبا-تقفز-17-إلى-1100-دولار-1054934163.html

عقود الغاز الطبيعي في أوروبا تقفز 17% إلى 1100 دولار

عقود الغاز الطبيعي في أوروبا تقفز 17% إلى 1100 دولار

ارتفعت العقود الآجلة للغاز في أوروبا بنسبة 17%، متجاوزة سعر 1100 دولار لكل ألف متر مكعب، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها إلى أقل من 800 دولار يوم الاثنين. 04.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-04T14:25+0000

2022-01-04T14:25+0000

2022-01-04T14:25+0000

اقتصاد

الغاز الطبيعي

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موسكو- سبوتنيك. بلغت تكلفة العقود الآجلة لشهر فبراير عند افتتاح التداول في بورصة إنتركونتننتال في لندن 1028 دولارا لكل ألف متر مكعب.ارتفع سعر العقود الآجلة إلى 1104.2 دولار بحلول الساعة 10:18 بتوقيت غرينتش، بزيادة 17% عن السعر المتوقع البالغ 940 دولارا لكل ألف متر مكعب.انخفضت أسعار العقود الآجلة للغاز بعد أن وصلت إلى المستوى التاريخي البالغ 2190.4 دولار لكل ألف متر مكعب في 21 ديسمبر/ كانون الأول.ويُعتقد أن الإمدادات الإضافية من الغاز الأمريكي المسال إلى أوروبا وزيادة إنتاج الكهرباء من مزارع الرياح الأوروبية يساهمان في خفض أسعار الغاز.وفقا لحسابات "سبوتنيك"، ظل متوسط ​​تكلفة العقود الآجلة لشهر يناير على منصة "إنتركونتننتال" أقل بقليل من 1400 دولار لكل ألف متر مكعب و1340 دولارا في الأسواق الفورية، أعلى سبع مرات على أساس سنوي.ظلت أسعار الغاز في أوروبا في ارتفاع منذ منذ الربيع، ويُعتقد أن سبب أزمة الطاقة هو زيادة الطلب على الغاز الطبيعي عالميا والاعتماد الشديد على شحنات الطاقة الأجنبية، فضلا عن عدم اليقين بشأن إطلاق خط أنابيب "التيار الشمالي 2".

https://arabic.sputniknews.com/20211227/لماذا-لن-تنتهي-أزمة-الطاقة-الأوروبية-في-أي-وقت-قريب؟-1054669311.html

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اقتصاد, الغاز الطبيعي