عقود الغاز الطبيعي في أوروبا تقفز 17% إلى 1100 دولار

موسكو- سبوتنيك. بلغت تكلفة العقود الآجلة لشهر فبراير عند افتتاح التداول في بورصة إنتركونتننتال في لندن 1028 دولارا لكل ألف متر مكعب.ارتفع سعر العقود الآجلة إلى 1104.2 دولار بحلول الساعة 10:18 بتوقيت غرينتش، بزيادة 17% عن السعر المتوقع البالغ 940 دولارا لكل ألف متر مكعب.انخفضت أسعار العقود الآجلة للغاز بعد أن وصلت إلى المستوى التاريخي البالغ 2190.4 دولار لكل ألف متر مكعب في 21 ديسمبر/ كانون الأول.ويُعتقد أن الإمدادات الإضافية من الغاز الأمريكي المسال إلى أوروبا وزيادة إنتاج الكهرباء من مزارع الرياح الأوروبية يساهمان في خفض أسعار الغاز.وفقا لحسابات "سبوتنيك"، ظل متوسط تكلفة العقود الآجلة لشهر يناير على منصة "إنتركونتننتال" أقل بقليل من 1400 دولار لكل ألف متر مكعب و1340 دولارا في الأسواق الفورية، أعلى سبع مرات على أساس سنوي.ظلت أسعار الغاز في أوروبا في ارتفاع منذ منذ الربيع، ويُعتقد أن سبب أزمة الطاقة هو زيادة الطلب على الغاز الطبيعي عالميا والاعتماد الشديد على شحنات الطاقة الأجنبية، فضلا عن عدم اليقين بشأن إطلاق خط أنابيب "التيار الشمالي 2".
ويُعتقد أن الإمدادات الإضافية من الغاز الأمريكي المسال إلى أوروبا وزيادة إنتاج الكهرباء من مزارع الرياح الأوروبية يساهمان في خفض أسعار الغاز.
وفقا لحسابات "سبوتنيك"، ظل متوسط تكلفة العقود الآجلة لشهر يناير على منصة "إنتركونتننتال" أقل بقليل من 1400 دولار لكل ألف متر مكعب و1340 دولارا في الأسواق الفورية، أعلى سبع مرات على أساس سنوي.
ظلت أسعار الغاز في أوروبا في ارتفاع منذ منذ الربيع، ويُعتقد أن سبب أزمة الطاقة هو زيادة الطلب على الغاز الطبيعي عالميا والاعتماد الشديد على شحنات الطاقة الأجنبية، فضلا عن عدم اليقين بشأن إطلاق خط أنابيب "التيار الشمالي 2".