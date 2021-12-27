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لماذا لن تنتهي أزمة الطاقة الأوروبية في أي وقت قريب؟
لماذا لن تنتهي أزمة الطاقة الأوروبية في أي وقت قريب؟
في الوقت الذي يبحث فيه الغرب عن نهاية وشيكة لأزمة الطاقة التي بدأت هذا العام، ربط تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأمر بأوضاع سوق الغاز الطبيعي في أوروبا. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T15:00+0000
2021-12-27T15:00+0000
روسيا
اقتصاد
العالم
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وأوضح التقرير أن الأسعار الآجلة تضاعفت خلال الشهر الماضي، حيث راهن المتداولون على أن الضغط غير المسبوق سيستمر حتى أوائل عام 2023 على الأقل.ووفقا لهذه البيانات، فإن الغاز الطبيعي سيكون باهظ الثمن حتى عندما يكون الطقس حارا. تجاوزت أسعار الصيف 100 يورو (113 دولارا) للميغاواط في الساعة هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.تواجه أوروبا أزمة طاقة، في ظل نقص الإمدادات واضطراب الطاقة النووية في فرنسا الذي يجهد شبكات الكهرباء في أبرد شهور العام، والأكثر أنه ليس هناك انفراجة تلوح في الأفق.قالت ألمانيا إن خط أنابيب "التيار الشمالي 2" الروسي لن يحصل على المصادقة خلال النصف الأول من عام 2022، وهي خطوة من المحتمل أن تُبقي الإمدادات محدودة في الصيف، وهي الفترة التي تعمل أوروبا خلالها لملء مواقع التخزين.من جانبه قال كوشال راميش، كبير المحللين في شركة استشارات الطاقة "ريستاد إنرجي" في النرويج: "لا يبدو أن المساعدة في الطريق، والزيادة في الأسعار الآجلة تشير إلى عام آخر من التقلبات واستمرار بيئة الأسعار المرتفعة".وأشار تقرير "بلومبيرغ" إلى أن التوترات بين روسيا من جانب وأوكرانيا وحلف الناتو من جانب آخر، تبقي على حالة القلق داخل الأسواق. تشعر روسيا بالقلق من توسع التحالف العسكري نحو أراضيها وحذرت مرارا من تحركاته المريبة قرب حدودها الغربية.بينما يتجه أسطول من ناقلات الغاز الطبيعي المسال حاليا إلى أوروبا، ستظل المنطقة تحت رحمة الأسواق العالمية لضمان استمرارها في الحصول على الشحنات طوال العام المقبل، بحسب التقرير.
https://arabic.sputniknews.com/20211128/أوروبا-على-بعد-خطوة-من-الظلام-وتأمل-أن-تنقذها-روسيا-1053352776.html
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روسيا, اقتصاد, العالم

لماذا لن تنتهي أزمة الطاقة الأوروبية في أي وقت قريب؟

15:00 GMT 27.12.2021
© Photo / Nord Stream 2أنابيب الغاز لمشروع "التيار الشمالي 2"
أنابيب الغاز لمشروع التيار الشمالي 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© Photo / Nord Stream 2
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في الوقت الذي يبحث فيه الغرب عن نهاية وشيكة لأزمة الطاقة التي بدأت هذا العام، ربط تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأمر بأوضاع سوق الغاز الطبيعي في أوروبا.
وأوضح التقرير أن الأسعار الآجلة تضاعفت خلال الشهر الماضي، حيث راهن المتداولون على أن الضغط غير المسبوق سيستمر حتى أوائل عام 2023 على الأقل.
ووفقا لهذه البيانات، فإن الغاز الطبيعي سيكون باهظ الثمن حتى عندما يكون الطقس حارا. تجاوزت أسعار الصيف 100 يورو (113 دولارا) للميغاواط في الساعة هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
عاصفة ثلجية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
أوروبا على بعد خطوة من الظلام وتأمل أن "تنقذها روسيا"
28 نوفمبر, 11:20 GMT
تواجه أوروبا أزمة طاقة، في ظل نقص الإمدادات واضطراب الطاقة النووية في فرنسا الذي يجهد شبكات الكهرباء في أبرد شهور العام، والأكثر أنه ليس هناك انفراجة تلوح في الأفق.
قالت ألمانيا إن خط أنابيب "التيار الشمالي 2" الروسي لن يحصل على المصادقة خلال النصف الأول من عام 2022، وهي خطوة من المحتمل أن تُبقي الإمدادات محدودة في الصيف، وهي الفترة التي تعمل أوروبا خلالها لملء مواقع التخزين.
من جانبه قال كوشال راميش، كبير المحللين في شركة استشارات الطاقة "ريستاد إنرجي" في النرويج: "لا يبدو أن المساعدة في الطريق، والزيادة في الأسعار الآجلة تشير إلى عام آخر من التقلبات واستمرار بيئة الأسعار المرتفعة".
وأشار تقرير "بلومبيرغ" إلى أن التوترات بين روسيا من جانب وأوكرانيا وحلف الناتو من جانب آخر، تبقي على حالة القلق داخل الأسواق. تشعر روسيا بالقلق من توسع التحالف العسكري نحو أراضيها وحذرت مرارا من تحركاته المريبة قرب حدودها الغربية.
بينما يتجه أسطول من ناقلات الغاز الطبيعي المسال حاليا إلى أوروبا، ستظل المنطقة تحت رحمة الأسواق العالمية لضمان استمرارها في الحصول على الشحنات طوال العام المقبل، بحسب التقرير.
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