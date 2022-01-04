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https://arabic.sputniknews.com/20220104/فيديو-ينشر-لأول-مرة-لـسليماني-والمهندس-وآخر-صورة-قبل-الاغتيال-1054940813.html
فيديو ينشر لأول مرة لـ"سليماني والمهندس".. وآخر صورة قبل الاغتيال
فيديو ينشر لأول مرة لـ"سليماني والمهندس".. وآخر صورة قبل الاغتيال
نشر موقع "إيران بالعربي" مقطع فيديو قال إنه "ينشر لأول مرة للشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس"، ويعود إلى عام 2019. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T16:25+0000
2022-01-04T16:25+0000
أخبار إيران
قاسم سليماني
العالم
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ويظهر في الفيديو الرجلان اللذان اغتالتهما الولايات المتحدة الأمريكية لدى وصولهما في وقت متأخر من الليل مطلع يناير من عام 2020 في بغداد، وهما فوق سيارة مع عدد من الرجال الآخرين.وكان الرجلان يقودان حملة إنقاذ لأهالي محافظتي البصرة العراقية وخوزستان الإيرانية المتجاورتين بعد أن تعرضتا لفيضانات غير مسبوقة عام 2019 أدت إلى مصرع العشرات وتضرر مئات الآلاف. وفي السياق نشر الموقع كذلك صورة لسليماني وهو يتحدث في الهاتف وذكر أنها آخر صورة التُقطت له قبل الاغتيال بساعات قليلة.يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
أخبار إيران
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أخبار إيران, قاسم سليماني, العالم

فيديو ينشر لأول مرة لـ"سليماني والمهندس".. وآخر صورة قبل الاغتيال

16:25 GMT 04.01.2022
© AFP 2021 / AHMAD AL-RUBAYEصور قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في العاصمة العراقية بغداد
صور قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في العاصمة العراقية بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© AFP 2021 / AHMAD AL-RUBAYE
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نشر موقع "إيران بالعربي" مقطع فيديو قال إنه "ينشر لأول مرة للشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس"، ويعود إلى عام 2019.
ويظهر في الفيديو الرجلان اللذان اغتالتهما الولايات المتحدة الأمريكية لدى وصولهما في وقت متأخر من الليل مطلع يناير من عام 2020 في بغداد، وهما فوق سيارة مع عدد من الرجال الآخرين.
وكان الرجلان يقودان حملة إنقاذ لأهالي محافظتي البصرة العراقية وخوزستان الإيرانية المتجاورتين بعد أن تعرضتا لفيضانات غير مسبوقة عام 2019 أدت إلى مصرع العشرات وتضرر مئات الآلاف.
وفي السياق نشر الموقع كذلك صورة لسليماني وهو يتحدث في الهاتف وذكر أنها آخر صورة التُقطت له قبل الاغتيال بساعات قليلة.
يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.
وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
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