فيديو ينشر لأول مرة لـ"سليماني والمهندس".. وآخر صورة قبل الاغتيال
© AFP 2021 / AHMAD AL-RUBAYEصور قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في العاصمة العراقية بغداد
© AFP 2021 / AHMAD AL-RUBAYE
نشر موقع "إيران بالعربي" مقطع فيديو قال إنه "ينشر لأول مرة للشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس"، ويعود إلى عام 2019.
ويظهر في الفيديو الرجلان اللذان اغتالتهما الولايات المتحدة الأمريكية لدى وصولهما في وقت متأخر من الليل مطلع يناير من عام 2020 في بغداد، وهما فوق سيارة مع عدد من الرجال الآخرين.
*فيديو يُنشر لأول مرة لـ"سليماني والمهندس ويظهر الشهيدين أثناء حملة إنقاذ لأهالي المحافظتين المجاورتين *البصرة* العراقية و *خوزستان* الإيرانية بعد ان تعرضتا لفيضانات غير مسبوقة عام 2019 أدت الى مصرع العشرات وتضرر مئات العوائل#ذكرى_استشهاد_قادة_النصر pic.twitter.com/N8Oai0veFm— tayseer (@Tayseer_alqaisy) January 4, 2022
وكان الرجلان يقودان حملة إنقاذ لأهالي محافظتي البصرة العراقية وخوزستان الإيرانية المتجاورتين بعد أن تعرضتا لفيضانات غير مسبوقة عام 2019 أدت إلى مصرع العشرات وتضرر مئات الآلاف.
وفي السياق نشر الموقع كذلك صورة لسليماني وهو يتحدث في الهاتف وذكر أنها آخر صورة التُقطت له قبل الاغتيال بساعات قليلة.
آخر صورة للشهيد الحاج قاسم سليماني قبل استشهاده بساعات.#نحن_قاسم pic.twitter.com/1N4AXPaQri— إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) January 2, 2022
يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.
وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.