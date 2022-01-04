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هل سقطت المروحية الإسرائيلية بهجوم سيبراني؟
هل سقطت المروحية الإسرائيلية بهجوم سيبراني؟
تداولت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أخبارا تزعم فيها أن المروحية الإسرائيلية قد تم مهاجمتها عبر "هاكرز". 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T14:49+0000
2022-01-04T14:49+0000
العالم العربي
إسرائيل
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ونقلت الإذاعة العبرية على لسان ران كوخاف، المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن إمكانية سقوط المروحية العسكرية، أمس الاثنين، ناجم عن هجوم سيبراني، هي فرص ضئيلة جدا وغير صحيحة، وإن كان من السابق لأوانه استبعاد هذا الأمر.وأكد كوخاف للإذاعة العبرية أن بلاده تفحص وتبحث كل الخيارات، وأنه لا يعتقد أنها عملية معادية، أو تمت عبر هجوم سيبراني، وأن هناك أخبار ترددت حول هذا الأمر، لكن معظمها غير صحيح ومبكر جدا الحديث عن احتمال هجوم سيبراني.وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن بلاده أمرت بإجراء تحقيق عاجل حول واقعة سقوط طائرة مروحية، مساء أمس الاثنين، وأن إسرائيل في بداية التحقيق، وكافة الاتجاهات مفتوحة أمام بلاده.وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، ليل الاثنين/الثلاثاء، عن مقتل طيار ومساعده خلال حادث تحطم المروحية العسكرية قبالة سواحل حيفا الإسرائيلية.وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن طيارا ومساعده قتلا خلال الحادث قبالة شواطئ حيفا، مؤكدة أن الطيارين اللذين لقيا مصرعهما أحدهما برتبة مقدم والآخر رائد، فيما تم إنقاذ شخص ثالث وهو ضابط بالبحرية.وتعد أسباب تحطم الطائرة غير معروفة حتى الآن، ولكن تحقيقا أوليا للحادث كشف أن المروحية أقلعت وعند عودتها اصطدمت بالمياه بقوة كبيرة بالقرب من الشاطئ وتحطمت، وفقا للصحيفة الإسرائيلية.وقال ضابط كبير بالقوات الجوية الإسرائيلية، إن المروحية ظلت في الجو لمدة ساعة قبل تحطمها على بعد مئات الأمتار من شاطئ حيفا.
إسرائيل
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العالم العربي, إسرائيل

هل سقطت المروحية الإسرائيلية بهجوم سيبراني؟

14:49 GMT 04.01.2022
© REUTERS / RAMI SHLUSHأجزاء من تحطم مروحية عسكرية إسرائيلية 4 يناير 2022
أجزاء من تحطم مروحية عسكرية إسرائيلية 4 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / RAMI SHLUSH
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تداولت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أخبارا تزعم فيها أن المروحية الإسرائيلية قد تم مهاجمتها عبر "هاكرز".
ونقلت الإذاعة العبرية على لسان ران كوخاف، المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن إمكانية سقوط المروحية العسكرية، أمس الاثنين، ناجم عن هجوم سيبراني، هي فرص ضئيلة جدا وغير صحيحة، وإن كان من السابق لأوانه استبعاد هذا الأمر.
وأكد كوخاف للإذاعة العبرية أن بلاده تفحص وتبحث كل الخيارات، وأنه لا يعتقد أنها عملية معادية، أو تمت عبر هجوم سيبراني، وأن هناك أخبار ترددت حول هذا الأمر، لكن معظمها غير صحيح ومبكر جدا الحديث عن احتمال هجوم سيبراني.
وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن بلاده أمرت بإجراء تحقيق عاجل حول واقعة سقوط طائرة مروحية، مساء أمس الاثنين، وأن إسرائيل في بداية التحقيق، وكافة الاتجاهات مفتوحة أمام بلاده.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، ليل الاثنين/الثلاثاء، عن مقتل طيار ومساعده خلال حادث تحطم المروحية العسكرية قبالة سواحل حيفا الإسرائيلية.
وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن طيارا ومساعده قتلا خلال الحادث قبالة شواطئ حيفا، مؤكدة أن الطيارين اللذين لقيا مصرعهما أحدهما برتبة مقدم والآخر رائد، فيما تم إنقاذ شخص ثالث وهو ضابط بالبحرية.
وتعد أسباب تحطم الطائرة غير معروفة حتى الآن، ولكن تحقيقا أوليا للحادث كشف أن المروحية أقلعت وعند عودتها اصطدمت بالمياه بقوة كبيرة بالقرب من الشاطئ وتحطمت، وفقا للصحيفة الإسرائيلية.
وقال ضابط كبير بالقوات الجوية الإسرائيلية، إن المروحية ظلت في الجو لمدة ساعة قبل تحطمها على بعد مئات الأمتار من شاطئ حيفا.
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