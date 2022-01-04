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https://arabic.sputniknews.com/20220104/ياسين-بلعطار-يعلن-تشكيل-قوة-سياسية-لمواجهة-مرشح-إريك-زمور-في-الانتخابات-الرئاسية-الفرنسية-فيديو-1054927752.html
كوميدي يعلن تشكيل قوة سياسية لمواجهة مرشح إريك زمور في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.. فيديو
كوميدي يعلن تشكيل قوة سياسية لمواجهة مرشح إريك زمور في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.. فيديو
أعلن الممثل الكوميدي ياسين بلعطار في مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد 2 يناير، عن إطلاق قوة سياسية في محاولة لمواجهة مرشح حزب الاسترداد... 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T12:05+0000
2022-01-04T12:21+0000
العالم
فرنسا
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أدلى ياسين بلعطار بهذا التصريح وهو يصور نفسه بهاتفه الخلوي، ويمكن رؤية المتفرجين يصفقون له بصوت عالٍ، بحسب ما ذكر موقع "valeursactuelles".كان الممثل الكوميدي يفكر بالفعل في الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2022، إذا كان إريك زمور سيترشح بشكل رسمي.خلال مقابلة مع "Le Point"، قال ياسين بلعطار: "تحدثنا عن انتخابات 2022 الرئاسية، ولكن ليس لوضع أنفسنا في خدمة إيمانويل ماكرون"، ثم أكد استعداده لإعلان ترشيحه بشعار "العمل، الأسرة، الأحياء."
https://arabic.sputniknews.com/20210912/عمدة-باريس-تعلن-ترشحها-للرئاسة-الفرنسية-في-الانتخابات-القادمة-1050119047.html
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العالم, فرنسا

كوميدي يعلن تشكيل قوة سياسية لمواجهة مرشح إريك زمور في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.. فيديو

12:05 GMT 04.01.2022 (تم التحديث: 12:21 GMT 04.01.2022)
© Sputnik . Irina Kalashnikovaمشهد يطل على برج إيفل في باريس، والذي تم إطفاء إضاءته لإحياء ذكرى ضحايا عملية تفجير مترو في مدينة سان بطرسبورغ، فرنسا
مشهد يطل على برج إيفل في باريس، والذي تم إطفاء إضاءته لإحياء ذكرى ضحايا عملية تفجير مترو في مدينة سان بطرسبورغ، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© Sputnik . Irina Kalashnikova
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أعلن الممثل الكوميدي ياسين بلعطار في مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد 2 يناير، عن إطلاق قوة سياسية في محاولة لمواجهة مرشح حزب الاسترداد إريك زمور.
أدلى ياسين بلعطار بهذا التصريح وهو يصور نفسه بهاتفه الخلوي، ويمكن رؤية المتفرجين يصفقون له بصوت عالٍ، بحسب ما ذكر موقع "valeursactuelles".
كان الممثل الكوميدي يفكر بالفعل في الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2022، إذا كان إريك زمور سيترشح بشكل رسمي.
خلال مقابلة مع "Le Point"، قال ياسين بلعطار: "تحدثنا عن انتخابات 2022 الرئاسية، ولكن ليس لوضع أنفسنا في خدمة إيمانويل ماكرون"، ثم أكد استعداده لإعلان ترشيحه بشعار "العمل، الأسرة، الأحياء."
برج إيفل إغلاق عام - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2021
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