تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220104/ياسين-بلعطار-يعلن-تشكيل-قوة-سياسية-لمواجهة-مرشح-إريك-زمور-في-الانتخابات-الرئاسية-الفرنسية-فيديو-1054927752.html
كوميدي يعلن تشكيل قوة سياسية لمواجهة مرشح إريك زمور في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.. فيديو
كوميدي يعلن تشكيل قوة سياسية لمواجهة مرشح إريك زمور في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.. فيديو
أعلن الممثل الكوميدي ياسين بلعطار في مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد 2 يناير، عن إطلاق قوة سياسية في محاولة لمواجهة مرشح حزب الاسترداد... 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T12:05+0000
2022-01-04T12:05+0000
2022-01-04T12:21+0000
العالم
فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102332/32/1023323221_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_654b58274b6aaa6da7a0d8834915119b.jpg
أدلى ياسين بلعطار بهذا التصريح وهو يصور نفسه بهاتفه الخلوي، ويمكن رؤية المتفرجين يصفقون له بصوت عالٍ، بحسب ما ذكر موقع "valeursactuelles".كان الممثل الكوميدي يفكر بالفعل في الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2022، إذا كان إريك زمور سيترشح بشكل رسمي.خلال مقابلة مع "Le Point"، قال ياسين بلعطار: "تحدثنا عن انتخابات 2022 الرئاسية، ولكن ليس لوضع أنفسنا في خدمة إيمانويل ماكرون"، ثم أكد استعداده لإعلان ترشيحه بشعار "العمل، الأسرة، الأحياء."
https://arabic.sputniknews.com/20210912/عمدة-باريس-تعلن-ترشحها-للرئاسة-الفرنسية-في-الانتخابات-القادمة-1050119047.html
فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102332/32/1023323221_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_b6ee767ba9352eca322d8a3b5bb3f55b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, فرنسا
كوميدي يعلن تشكيل قوة سياسية لمواجهة مرشح إريك زمور في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.. فيديو 12:05 GMT 04.01.2022 (تم التحديث: 12:21 GMT 04.01.2022)
أعلن الممثل الكوميدي ياسين بلعطار في مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد 2 يناير، عن إطلاق قوة سياسية في محاولة لمواجهة مرشح حزب الاسترداد إريك زمور.
أدلى ياسين بلعطار بهذا التصريح وهو يصور نفسه بهاتفه الخلوي، ويمكن رؤية المتفرجين يصفقون له بصوت عالٍ، بحسب ما
ذكر موقع "valeursactuelles"
.
كان الممثل الكوميدي يفكر بالفعل في الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2022، إذا كان إريك زمور سيترشح بشكل رسمي.
خلال مقابلة مع "Le Point"، قال ياسين بلعطار: "تحدثنا عن انتخابات 2022 الرئاسية، ولكن ليس لوضع أنفسنا في خدمة إيمانويل ماكرون"، ثم أكد استعداده لإعلان ترشيحه بشعار "العمل، الأسرة، الأحياء."
12 سبتمبر 2021, 09:24 GMT