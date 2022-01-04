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https://arabic.sputniknews.com/20220104/يوتيوب-يقترب-من-هزيمة-نتفليكس-واقتناص-لقب-ملك-البث-الرقمي-لأول-مرة-1054927267.html
يوتيوب يقترب من هزيمة "نتفليكس" واقتناص لقب "ملك البث الرقمي" لأول مرة
يوتيوب يقترب من هزيمة "نتفليكس" واقتناص لقب "ملك البث الرقمي" لأول مرة
يتوقع أحد المحللين أن موقع "يوتيوب" للفيديوهات حقق نموا كبيرا في خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي قد ‏يؤهله لهزيمة غريمه الأول، منصة "نتفليكس"، خلال عام 2022،... 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T12:04+0000
2022-01-04T12:04+0000
مجتمع
منوعات
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ويرى نيل كامبلينغ، المحلل في موقع الأبحاث "Mirabaud Equity Research" أنه على الرغم من أن "نتفليكس" ظلت منذ فترة طويلة هي الأكبر من حيث تحقيق الإيرادات، إلا أن النمو المستمر لموقع "يوتيوب" جعله مستعدا للتغلب عليها في أقرب وقت خلال العام الحالي، بحسب موقع "News Nation USA" الأمريكي.وأشار كامبلينغ إلى أن عائدات إعلانات "يوتيوب" بلغت 7.2 مليار دولار في الربع الثالث من 2021، بزيادة 43 في المنة عن عام 2020، وفي الوقت نفسه، نمت منصة "نتفليكس" التي حققت إيرادات ربع سنوية بلغت 7.5 مليار دولار، بنسبة 16 في المئة خلال نفس الفترة.وأضاف أنه "بينما يضم "يوتيوب" عددا أكبر من المستخدمين، تمكنت "نيتفلكس" من تحقيق أرباح من خلال نموذج الاشتراكات المدفوعة فقط، لكن مع استمرار معدل نمو "يوتيوب" فإنه "سيتفوق قريبا على "نتفليكس" كملك جديد للبث الرقمي"، بحسب قوله.وتابع كامبلينغ في مذكرة للمستثمرين أنه "إذا كان موقع "يوتيوب" شركة قائمة بذاتها، فستتراوح قيمتها بين 600 مليار دولار و700 مليار دولار، بينما تبلغ القيمة السوقية الحالية لشركة "نيتفلكس" 265 مليار دولار.مقياس رئيسي سر تفوق "يوتيوب"يرجح موقع "Mirabaud" أنه قد يكون جزءا من نمو "يوتيوب" هو قدرته على تقديم خدمة البث المباشر، وهو ما تفتقر إليه منصة "نتفلكس"، مستشهدا بحفل مغني الراب الأمريكي، ترافيس سكوت، لعام 2020 على لعبة الفيديو "فورتنايت"، الذي شاهده أكثر من 140 مليون شخص عبر "يوتيوب".كما لفت إلى أنه في أواخر عام 2021، تابع أكثر من 142 مليون شخص على مدار 8 أيام منشئ المحتوى "مستر بيست" وهو يعيد تقديم على "يوتيوب" مسلسل "لعبة الحبار"، وهو العرض الأكثر مشاهدة على "نتفليكس" على الإطلاق.وأكد نيل كامبلينغ أنه حتى لو اعتمدت منصة "نتفليكس" على علاقاتها الوثيقة مع أفضل المواهب في هوليوود، وفوزها بعشرات الترشيحات لجوائز أوسكار، فإن الحفاظ على هذا المستوى من المنافسة على المحتوى هو أمر مكلف بشكل متزايد بالنسبة لها، متوقعا أنها قد تنفق ما يقرب من 14 مليار دولار على محتواها خلال 2022، وهو مبلغ قد يزيد إلى 19 مليار مع حلول عام 2025.
https://arabic.sputniknews.com/20211111/مسلسل-لعبة-الحبار-يتفوق-على-صراع-العروش-في-مشاهدات-يوتيوب-1050679024.html
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مجتمع, منوعات

يوتيوب يقترب من هزيمة "نتفليكس" واقتناص لقب "ملك البث الرقمي" لأول مرة

12:04 GMT 04.01.2022
© REUTERS / DADO RUVICموقع "يوتيوب" للفيديوهات
موقع يوتيوب للفيديوهات - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
موقع "يوتيوب" للفيديوهات
© REUTERS / DADO RUVIC
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يتوقع أحد المحللين أن موقع "يوتيوب" للفيديوهات حقق نموا كبيرا في خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي قد ‏يؤهله لهزيمة غريمه الأول، منصة "نتفليكس"، خلال عام 2022، وذلك بفضل مقياس مهم واحد.‏
ويرى نيل كامبلينغ، المحلل في موقع الأبحاث "Mirabaud Equity Research" أنه على الرغم من أن "نتفليكس" ظلت منذ فترة طويلة هي الأكبر من حيث تحقيق الإيرادات، إلا أن النمو المستمر لموقع "يوتيوب" جعله مستعدا للتغلب عليها في أقرب وقت خلال العام الحالي، بحسب موقع "News Nation USA" الأمريكي.
وأشار كامبلينغ إلى أن عائدات إعلانات "يوتيوب" بلغت 7.2 مليار دولار في الربع الثالث من 2021، بزيادة 43 في المنة عن عام 2020، وفي الوقت نفسه، نمت منصة "نتفليكس" التي حققت إيرادات ربع سنوية بلغت 7.5 مليار دولار، بنسبة 16 في المئة خلال نفس الفترة.
فنانون يرتدون ملابس شخصيات من مسلسل لعبة الحبار الذي اشتهر على شبكة نتفليكس، يظهرون على سلم متحرك في أحد مراكز التسوق في مدينة كوالالمبور، ماليزيا 20 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2021
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وأضاف أنه "بينما يضم "يوتيوب" عددا أكبر من المستخدمين، تمكنت "نيتفلكس" من تحقيق أرباح من خلال نموذج الاشتراكات المدفوعة فقط، لكن مع استمرار معدل نمو "يوتيوب" فإنه "سيتفوق قريبا على "نتفليكس" كملك جديد للبث الرقمي"، بحسب قوله.
وتابع كامبلينغ في مذكرة للمستثمرين أنه "إذا كان موقع "يوتيوب" شركة قائمة بذاتها، فستتراوح قيمتها بين 600 مليار دولار و700 مليار دولار، بينما تبلغ القيمة السوقية الحالية لشركة "نيتفلكس" 265 مليار دولار.
مقياس رئيسي سر تفوق "يوتيوب"
يرجح موقع "Mirabaud" أنه قد يكون جزءا من نمو "يوتيوب" هو قدرته على تقديم خدمة البث المباشر، وهو ما تفتقر إليه منصة "نتفلكس"، مستشهدا بحفل مغني الراب الأمريكي، ترافيس سكوت، لعام 2020 على لعبة الفيديو "فورتنايت"، الذي شاهده أكثر من 140 مليون شخص عبر "يوتيوب".
كما لفت إلى أنه في أواخر عام 2021، تابع أكثر من 142 مليون شخص على مدار 8 أيام منشئ المحتوى "مستر بيست" وهو يعيد تقديم على "يوتيوب" مسلسل "لعبة الحبار"، وهو العرض الأكثر مشاهدة على "نتفليكس" على الإطلاق.
وأكد نيل كامبلينغ أنه حتى لو اعتمدت منصة "نتفليكس" على علاقاتها الوثيقة مع أفضل المواهب في هوليوود، وفوزها بعشرات الترشيحات لجوائز أوسكار، فإن الحفاظ على هذا المستوى من المنافسة على المحتوى هو أمر مكلف بشكل متزايد بالنسبة لها، متوقعا أنها قد تنفق ما يقرب من 14 مليار دولار على محتواها خلال 2022، وهو مبلغ قد يزيد إلى 19 مليار مع حلول عام 2025.
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