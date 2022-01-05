https://arabic.sputniknews.com/20220105/أمريكا-وألمانيا-التعزيزات-العسكرية-الروسية-قرب-أوكرانيا-تهديد-ملح-لأمن-أوروبا-1054987301.html

أمريكا وألمانيا: التعزيزات العسكرية الروسية قرب أوكرانيا تهديد ملح لأمن أوروبا

أمريكا وألمانيا: التعزيزات العسكرية الروسية قرب أوكرانيا تهديد ملح لأمن أوروبا

قالت الولايات المتحدة وألمانيا، اليوم الأربعاء، إن "الحشد العسكري الروسي" قرب الحدود الأوكرانية يشكل "تهديدا فوريا وملحا"، للأمن الأوروبي وإن أي توغل في... 05.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-05T20:30+0000

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روسيا

أوكرانيا

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جاء هذا في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وقال بلينكن: "ترى كل من ألمانيا والولايات المتحدة إجراءات روسيا تجاه أوكرانيا، تحديا فوريا وملحا للسلام والاستقرار في أوروبا".وأضاف: "ندين التعزيزات العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية، بالإضافة إلى الخطاب الروسي القاسي بشكل متزايد، بينما تحاول أن تروج لرواية زائفة عن أن أوكرانيا تسعى لاستفزاز روسيا".وأكد أن: "هذا إلى حد ما يشبه الثعلب الذي يقول إنه لم يكن لديه خيار سوى أن يهاجم حظيرة الدجاج لأن الدجاج يشكل تهديدا".من جانبها قالت وزيرة الخارجية الألمانية: "لقد أكدنا بشكل مشترك أن الإجراءات والأنشطة الروسية تأتي بثمن واضح، وانتهاك روسيا المتجدد للسيادة الأوكرانية سيكون له عواقب وخيمة''.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220105/بلينكن-على-ألمانيا-وقف-خط-أنابيب-التيار-الشمالي-2-إذا-غزت-روسيا-أوكرانيا-1054985716.html

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