https://arabic.sputniknews.com/20220105/بوريل-روسيا-تزيد-من-حشدها-العسكري-على-طول-الحدود-مع-أوكرانيا-1054976620.html

بوريل: روسيا تزيد من حشدها العسكري على طول الحدود مع أوكرانيا

بوريل: روسيا تزيد من حشدها العسكري على طول الحدود مع أوكرانيا

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إن روسيا تزيد من حشدها العسكري على طول الحدود مع أوكرانيا. 05.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-05T14:57+0000

2022-01-05T14:57+0000

2022-01-05T14:57+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/1054976112_0:1:900:507_1920x0_80_0_0_d712ea3f8a9275cbed058301f064611b.jpg

وأكد بوريل خلال زيارته لأوكرانيا أن الصراع على الحدود الأوكرانية الروسية يتعمق أكثر والتوترات تتزايد بشكر أكبر.ونشر وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كولبيا، اليوم الأربعاء، تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر قال فيها: "أول زيارة من نوعها للاتحاد الأوروبي إلى دونباس منذ أن "شنت روسيا هذه الحرب"، علامة على وحدة أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في مواجهة "التهديدات الروسية" المتزايدة وقوة دبلوماسيتنا من أجل السلام والأمن والعدالة في أوروبا".وكان دميترو كوليبا، قد صرح أن جيش بلاده صار "أقوى بكثير" مما كان عليه عام 2014، مضيفا أن بمقدوره الرد على أي ضربة من روسيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220101/أوكرانيا-تمنع-السفن-الروسية-من-دخول-موانئها-ومياهها-الداخلية-اعتبارا-من-اليوم-1054811721.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا