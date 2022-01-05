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https://arabic.sputniknews.com/20220105/بوريل-روسيا-تزيد-من-حشدها-العسكري-على-طول-الحدود-مع-أوكرانيا-1054976620.html
بوريل: روسيا تزيد من حشدها العسكري على طول الحدود مع أوكرانيا
بوريل: روسيا تزيد من حشدها العسكري على طول الحدود مع أوكرانيا
قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إن روسيا تزيد من حشدها العسكري على طول الحدود مع أوكرانيا. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T14:57+0000
2022-01-05T14:57+0000
روسيا
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وأكد بوريل خلال زيارته لأوكرانيا أن الصراع على الحدود الأوكرانية الروسية يتعمق أكثر والتوترات تتزايد بشكر أكبر.ونشر وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كولبيا، اليوم الأربعاء، تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر قال فيها: "أول زيارة من نوعها للاتحاد الأوروبي إلى دونباس منذ أن "شنت روسيا هذه الحرب"، علامة على وحدة أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في مواجهة "التهديدات الروسية" المتزايدة وقوة دبلوماسيتنا من أجل السلام والأمن والعدالة في أوروبا".وكان دميترو كوليبا، قد صرح أن جيش بلاده صار "أقوى بكثير" مما كان عليه عام 2014، مضيفا أن بمقدوره الرد على أي ضربة من روسيا.
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بوريل: روسيا تزيد من حشدها العسكري على طول الحدود مع أوكرانيا

14:57 GMT 05.01.2022
© twitter.com/DmytroKulebaمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في أوكرانيا
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© twitter.com/DmytroKuleba
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قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إن روسيا تزيد من حشدها العسكري على طول الحدود مع أوكرانيا.
وأكد بوريل خلال زيارته لأوكرانيا أن الصراع على الحدود الأوكرانية الروسية يتعمق أكثر والتوترات تتزايد بشكر أكبر.
ونشر وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كولبيا، اليوم الأربعاء، تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر قال فيها: "أول زيارة من نوعها للاتحاد الأوروبي إلى دونباس منذ أن "شنت روسيا هذه الحرب"، علامة على وحدة أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في مواجهة "التهديدات الروسية" المتزايدة وقوة دبلوماسيتنا من أجل السلام والأمن والعدالة في أوروبا".
وكان دميترو كوليبا، قد صرح أن جيش بلاده صار "أقوى بكثير" مما كان عليه عام 2014، مضيفا أن بمقدوره الرد على أي ضربة من روسيا.
مدينة كييف، أوكرانيا 16 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
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