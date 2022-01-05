بوريل: روسيا تزيد من حشدها العسكري على طول الحدود مع أوكرانيا
قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إن روسيا تزيد من حشدها العسكري على طول الحدود مع أوكرانيا.
وأكد بوريل خلال زيارته لأوكرانيا أن الصراع على الحدود الأوكرانية الروسية يتعمق أكثر والتوترات تتزايد بشكر أكبر.
My first visit in 2022 is to Stanytsya Luhanska and Kyiv, #Ukraine.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 4, 2022
With Russia’s increased military build-up, I am here to show EU support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity and to support sustained reform efforts that are key for resilience.@EUDelegationUA pic.twitter.com/SymF8CZAMU
ونشر وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كولبيا، اليوم الأربعاء، تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر قال فيها: "أول زيارة من نوعها للاتحاد الأوروبي إلى دونباس منذ أن "شنت روسيا هذه الحرب"، علامة على وحدة أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في مواجهة "التهديدات الروسية" المتزايدة وقوة دبلوماسيتنا من أجل السلام والأمن والعدالة في أوروبا".
In helicopter with @JosepBorrellF, taking off to Luhansk region. First ever EU HR/VP visit to Donbas since Russia launched this war. Sign of Ukraine-EU unity in the face of elevated Russian threats and the strength of our diplomacy for peace, security and justice in Europe. pic.twitter.com/yWcBzi5ejP— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 5, 2022
وكان دميترو كوليبا، قد صرح أن جيش بلاده صار "أقوى بكثير" مما كان عليه عام 2014، مضيفا أن بمقدوره الرد على أي ضربة من روسيا.