تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220105/أنصار-الله-التحالف-العربي-اقتاد-قسرا-سفينة-نفط-تابعة-لنا-إلى-قبالة-جازان-1054960019.html
"أنصار الله": التحالف العربي اقتاد قسرا سفينة نفط تابعة لنا إلى قبالة جازان
"أنصار الله": التحالف العربي اقتاد قسرا سفينة نفط تابعة لنا إلى قبالة جازان
أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأربعاء، بأن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن يحتجز سفينة تحمل مواد بترولية بعد أن... 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T09:29+0000
2022-01-05T09:57+0000
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103978/78/1039787860_0:182:3501:2151_1920x0_80_0_0_f8e7c4d83e0eec793f1624e88c9797cd.jpg
وحسب قناة "المسيرة"، قالت شركة النفط في صنعاء، إن "العدوان (في إشارة للتحالف العربي) يحتجز السفينة "سبليندور سبفير" بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح أممية".وأوضحت الشركة أن "العدوان الأمريكي السعودي يحتجز السفينة الخاصة والتي تحمل (24.189 طن) من مادة المازوت ويقتادها قسرا إلى قبالة جازان".وكانت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، قد أعلنت الاثنين الماضي، على ضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية على متنها معدات عسكرية، مؤكدا أنها "دخلت المياه اليمنية من دون أي ترخيص وتمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني".وأمس الثلاثاء، طالب التحالف العربي بالإفراج عن السفينة الإماراتية المحتجزة بكامل حمولتها.وحسب قناة "العربية"، قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، الثلاثاء، إن "عملية احتجاز السفينة الإماراتية انطلقت من ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين".وأضاف المالكي أن "السفينة الإماراتية اعترضتها جماعة الحوثي في الممر المائي الدولي".ويساند التحالف العربي بقيادة السعودية، بعمليات جوية مكثفة، الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، في معاركه ضد جماعة أنصار الله لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014 بينها العاصمة صنعاء، ومؤخرا مناطق من محافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط.في المقابل، ينفذ الحوثيون، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
https://arabic.sputniknews.com/20220104/بعد-نفي-أنصار-الله-ما-حقيقة-انتصارات-التحالف-في-شبوة؟-1054949525.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103978/78/1039787860_194:0:3305:2333_1920x0_80_0_0_8dbc2b1730dde7a4753304d325f4623a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أنصار الله, أخبار اليمن الأن

"أنصار الله": التحالف العربي اقتاد قسرا سفينة نفط تابعة لنا إلى قبالة جازان

09:29 GMT 05.01.2022 (تم التحديث: 09:57 GMT 05.01.2022)
© REUTERS / Abduljabbar Zeyadسفينة تحمل شحنة نفط في ميناء الحديدة في اليمن
سفينة تحمل شحنة نفط في ميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / Abduljabbar Zeyad
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأربعاء، بأن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن يحتجز سفينة تحمل مواد بترولية بعد أن اقتادها قسرا إلى قبالة جازان.
وحسب قناة "المسيرة"، قالت شركة النفط في صنعاء، إن "العدوان (في إشارة للتحالف العربي) يحتجز السفينة "سبليندور سبفير" بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح أممية".
وأوضحت الشركة أن "العدوان الأمريكي السعودي يحتجز السفينة الخاصة والتي تحمل (24.189 طن) من مادة المازوت ويقتادها قسرا إلى قبالة جازان".
وكانت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، قد أعلنت الاثنين الماضي، على ضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية على متنها معدات عسكرية، مؤكدا أنها "دخلت المياه اليمنية من دون أي ترخيص وتمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني".
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
بعد نفي "أنصار الله"... ما حقيقة انتصارات التحالف في شبوة؟
أمس, 20:40 GMT
وأمس الثلاثاء، طالب التحالف العربي بالإفراج عن السفينة الإماراتية المحتجزة بكامل حمولتها.
وحذر من أنه في حال عدم الانصياع بالإفراج عن السفينة الإماراتية، فإن موانئ انطلاق وإيواء عمليات القرصنة والاختطاف والسطو المسلح وعناصر القرصنة البحرية التي حدثت سيجعلها أهداف عسكرية مشروعة وفق نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة.
وحسب قناة "العربية"، قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، الثلاثاء، إن "عملية احتجاز السفينة الإماراتية انطلقت من ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين".
وأضاف المالكي أن "السفينة الإماراتية اعترضتها جماعة الحوثي في الممر المائي الدولي".
ويساند التحالف العربي بقيادة السعودية، بعمليات جوية مكثفة، الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، في معاركه ضد جماعة أنصار الله لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014 بينها العاصمة صنعاء، ومؤخرا مناطق من محافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط.

في المقابل، ينفذ الحوثيون، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:33 GMTالبنك المركزي المصري يعلن ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 40.935 مليار دولار
10:29 GMTالخرطوم وواشنطن تؤكدان أهمية استكمال الانتقال الديمقراطي في السودان وصولا إلى الانتخابات
10:26 GMTمسؤول إيراني يكشف عن أهم الأهداف التي كان يسعى قاسم سليماني إلى تحقيقها في الشرق الأوسط
10:23 GMTمراسل "سبوتنيك": محتجون يعتدون على فرق الإسعاف وتحطيم مراكز طبية في مدينة ألما آتا
10:19 GMT"إنفاق أكبر على تحسين حياة الناس"... وزارة المالية المصرية تحدد أهدافها في العام المالي المقبل
10:17 GMTضجة في السعودية بسبب وفاة الشيخ صالح اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء
10:16 GMTاشتعال النيران في الفرع الإقليمي لحزب "نور أوتان" الحاكم في ألما آتا
10:11 GMTمحمد عبده يرزق بمولود يسميه سلمان تيمنا بالملك السعودي
10:05 GMTماكرون يتعهد بالتخلص من غير المطعمين
10:05 GMTآلاف المتظاهرين يحاولون اقتحام مكان إقامة رئيس كازاخستان في ألما آتا
10:03 GMTتعيين عادل شركس محافظا للبنك المركزي الأردني
10:01 GMTأحمد عز يكشف عن تفاصيل فيلم "الجريمة"
09:50 GMTمصدر لـ"سبوتنيك": مطار نورسلطان وألما آتا يعملان بشكل طبيعي بالرغم من الاحتجاجات
09:48 GMTمشروع روسي ضخم يقدم الطاقة الفضائية الهائلة كحل مستقبلي عوضا عن الطاقة البديلة التقليدية
09:48 GMTمصر... "الجنايات" تقضي بإعدام سفاح الإسماعيلية
09:45 GMTروجيه ميلا: لو كنت لعبت في مصر لاخترت هذا النادي
09:43 GMT"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة إماراتية بصاروخ أرض جو
09:29 GMT"أنصار الله": التحالف العربي اقتاد قسرا سفينة نفط تابعة لنا إلى قبالة جازان
09:23 GMTروسيا تبدأ الإنتاج التسلسلي لطائرات "إم إس-21" المدنية مطلع العام 2024
09:22 GMTالمتظاهرون في ألما آتا يقتحمون مبنى البلدية وسماع إطلاق نار