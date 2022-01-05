https://arabic.sputniknews.com/20220105/أنصار-الله-التحالف-العربي-اقتاد-قسرا-سفينة-نفط-تابعة-لنا-إلى-قبالة-جازان-1054960019.html

"أنصار الله": التحالف العربي اقتاد قسرا سفينة نفط تابعة لنا إلى قبالة جازان

"أنصار الله": التحالف العربي اقتاد قسرا سفينة نفط تابعة لنا إلى قبالة جازان

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأربعاء، بأن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن يحتجز سفينة تحمل مواد بترولية بعد أن... 05.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-05T09:29+0000

2022-01-05T09:29+0000

2022-01-05T09:57+0000

أنصار الله

أخبار اليمن الأن

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وحسب قناة "المسيرة"، قالت شركة النفط في صنعاء، إن "العدوان (في إشارة للتحالف العربي) يحتجز السفينة "سبليندور سبفير" بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح أممية".وأوضحت الشركة أن "العدوان الأمريكي السعودي يحتجز السفينة الخاصة والتي تحمل (24.189 طن) من مادة المازوت ويقتادها قسرا إلى قبالة جازان".وكانت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، قد أعلنت الاثنين الماضي، على ضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية على متنها معدات عسكرية، مؤكدا أنها "دخلت المياه اليمنية من دون أي ترخيص وتمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني".وأمس الثلاثاء، طالب التحالف العربي بالإفراج عن السفينة الإماراتية المحتجزة بكامل حمولتها.وحسب قناة "العربية"، قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، الثلاثاء، إن "عملية احتجاز السفينة الإماراتية انطلقت من ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين".وأضاف المالكي أن "السفينة الإماراتية اعترضتها جماعة الحوثي في الممر المائي الدولي".ويساند التحالف العربي بقيادة السعودية، بعمليات جوية مكثفة، الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، في معاركه ضد جماعة أنصار الله لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014 بينها العاصمة صنعاء، ومؤخرا مناطق من محافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط.في المقابل، ينفذ الحوثيون، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

https://arabic.sputniknews.com/20220104/بعد-نفي-أنصار-الله-ما-حقيقة-انتصارات-التحالف-في-شبوة؟-1054949525.html

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أنصار الله, أخبار اليمن الأن