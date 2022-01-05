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https://arabic.sputniknews.com/20220105/احتجاز-مراسل-سبوتنيك-كازاخستان-لمدة-ساعة-تقريبا-من-قبل-المتظاهرين-1054967882.html
احتجاز مراسل "سبوتنيك كازاخستان" لمدة ساعة تقريبا من قبل المتظاهرين
احتجاز مراسل "سبوتنيك كازاخستان" لمدة ساعة تقريبا من قبل المتظاهرين
احتجز المتظاهرون في ألما آتا، مراسل "سبوتنيك كازاخستان" لمدة ساعة تقريبا بعد اقتحامهم مبان حكومية اليوم الأربعاء. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T12:26+0000
2022-01-05T12:26+0000
2022-01-05T12:26+0000
العالم
كازخستان
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وتمكن مراسل "سبوتنيك كازاخستان" من الخروج من المبنى الذي استولى عليه المحتجون في ألما آتا.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن المتظاهرين اقتحموا مبنى "أكيمات" (البلدية) في ألما آتا وأضرموا النار فيه، وغادر رجال الشرطة الساحة بالقرب من "أكيمات".وبحسب المراسل، تم تحطيم نوافذ الطابقين الأول والثاني في المبنى. ولم يظهر بعد رجال الإطفاء أو الشرطة.وكان رئيس كازاخستان قد أصدر مرسوما بفرض حالة الطوارئ في مدينة ألماتا وإقليم مانغيستاو لغاية 19 من الشهر الجاري بهدف الحفاظ على الأمن الاجتماعي واستعادة النظام وسلطة القانون وحماية الحريات والحقوق على ضوء التوتر هناك.
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العالم, كازخستان
احتجاز مراسل "سبوتنيك كازاخستان" لمدة ساعة تقريبا من قبل المتظاهرين
احتجز المتظاهرون في ألما آتا، مراسل "سبوتنيك كازاخستان" لمدة ساعة تقريبا بعد اقتحامهم مبان حكومية اليوم الأربعاء.
وتمكن مراسل "سبوتنيك كازاخستان" من الخروج من المبنى الذي استولى عليه المحتجون في ألما آتا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن
المتظاهرين اقتحموا
مبنى "أكيمات" (البلدية) في ألما آتا وأضرموا النار فيه، وغادر رجال الشرطة الساحة بالقرب من "أكيمات".
وبحسب المراسل، تم تحطيم نوافذ الطابقين الأول والثاني في المبنى. ولم يظهر بعد رجال الإطفاء أو الشرطة.
وكان
رئيس كازاخستان قد أصدر مرسوما بفرض حالة الطوارئ
في مدينة ألماتا وإقليم مانغيستاو لغاية 19 من الشهر الجاري بهدف الحفاظ على الأمن الاجتماعي واستعادة النظام وسلطة القانون وحماية الحريات والحقوق على ضوء التوتر هناك.