الأمين العام للأمم المتحدة يعلق على تطورات الأحداث في كازاخستان

الأمم المتحدة- سبوتنيك. في وقت سابق اليوم، أعلنت كازاخستان حالة الطوارئ على مستوى البلاد وسط احتجاجات مستمرة مناهضة للحكومة أثارتها زيادة أسعار الغاز المسال. وحث غوتيريش جميع المعنيين على ممارسة ضبط النفس وتجنب العنف.وقال دوجاريك خلال مؤتمر صحفي: "من الواضح أننا نتابع بقلق ونراقب الوضع في كازاخستان، من المهم للغاية لجميع المشاركين في هذه الأحداث الجارية ممارسة ضبط النفس والامتناع عن العنف وتعزيز الحوار في معالجة جميع القضايا ذات الصلة".وأضاف دوجاريك أن الأمم المتحدة على اتصال بمكتبها في كازاخستان ولم تكن هناك تهديدات أمنية لموظفيها.تصاعدت وتيرة الاحتجاجات في مدينة ألماتي، وتمكن متظاهرون من السيطرة على المطار الرئيسي فيها مع انسحاب قوات الأمن.
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، اليوم الأربعاء، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتابع بـ"قلق" الاضطرابات في كازاخستان.
الأمم المتحدة- سبوتنيك. في وقت سابق اليوم، أعلنت كازاخستان حالة الطوارئ على مستوى البلاد وسط احتجاجات مستمرة مناهضة للحكومة أثارتها زيادة أسعار الغاز المسال. وحث غوتيريش جميع المعنيين على ممارسة ضبط النفس وتجنب العنف.
وقال دوجاريك خلال مؤتمر صحفي: "من الواضح أننا نتابع بقلق ونراقب الوضع في كازاخستان، من المهم للغاية لجميع المشاركين في هذه الأحداث الجارية ممارسة ضبط النفس والامتناع عن العنف وتعزيز الحوار في معالجة جميع القضايا ذات الصلة".
وأضاف دوجاريك أن الأمم المتحدة على اتصال بمكتبها في كازاخستان ولم تكن هناك تهديدات أمنية لموظفيها.
تصاعدت وتيرة الاحتجاجات في مدينة ألماتي، وتمكن متظاهرون من السيطرة على المطار الرئيسي فيها مع انسحاب قوات الأمن.