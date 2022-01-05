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https://arabic.sputniknews.com/20220105/البنك-المركزي-المصري-يعلن-ارتفاع-صافي-الاحتياطات-الأجنبية-إلى-40935-مليار-دولار-1054963650.html
البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 40.935 مليار دولار
البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 40.935 مليار دولار
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية لمصر إلى 40.935 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T10:33+0000
2022-01-05T10:33+0000
2022-01-05T10:33+0000
العالم العربي
مصر
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ووفقا للبنك المركزي المصري فإن الاحتياطات الأجنبية لمصر في شهر نوفمبر تشرين الثاني كانت 40.909 مليار دولار، حسبما نقلت وكالة رويترز. وترتفع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي منذ يونيو حزيران 2020 بعد انخفاضها إلى حوالي 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب تأثير جائحة كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20211223/المركزي-المصري-يمدد-العمل-بالقرارات-الاحترازية-لمواجهة-تداعيات-جائحة-كورونا-حتى-30-يونيو-1054489560.html
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العالم العربي, مصر
البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 40.935 مليار دولار
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية لمصر إلى 40.935 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ووفقا للبنك المركزي المصري فإن الاحتياطات الأجنبية لمصر في شهر نوفمبر تشرين الثاني كانت 40.909 مليار دولار، حسبما نقلت وكالة رويترز.
23 ديسمبر 2021, 13:37 GMT
وترتفع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي منذ يونيو حزيران 2020 بعد انخفاضها إلى حوالي 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب تأثير جائحة كورونا.