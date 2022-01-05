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الخارجية الإيرانية: تداعيات جريمة اغتيال قاسم سليماني ستكون خارج سيطرة أمريكا
الخارجية الإيرانية: تداعيات جريمة اغتيال قاسم سليماني ستكون خارج سيطرة أمريكا
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن "تداعيات جريمة اغتيال قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني ستكون خارج سيطرة أمريكا". 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T08:16+0000
2022-01-05T08:16+0000
أخبار إيران
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وقالت الخارجية الإيرانية، عبر حسابها على تويتر، إن "اغتيال الفريق سليماني لم يكن ترجمانا بازرا لإرهاب دولة وانتهاكا للمبادئ البديهية للقانون الدولي فحسب، بل أظهر أن أمريكا بإمكانها ارتكاب جريمة ولكن تبعاتها لن تكون تحت سيطرتها. فراغ هذه العقلانية العامل الأساس بأفول أمريكا.يذكر أنه في 3 يناير 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
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أخبار إيران

الخارجية الإيرانية: تداعيات جريمة اغتيال قاسم سليماني ستكون خارج سيطرة أمريكا

08:16 GMT 05.01.2022
© AFP 2021 / ATTA KENAREمتظاهرون إيرانيون يرفعون صور قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني بعد مقتله في غارة أمريكية في مطار بغداد
متظاهرون إيرانيون يرفعون صور قائد فيلق القدس قاسم سليماني بعد مقتله في غارة أمريكية في مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© AFP 2021 / ATTA KENARE
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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن "تداعيات جريمة اغتيال قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني ستكون خارج سيطرة أمريكا".
وقالت الخارجية الإيرانية، عبر حسابها على تويتر، إن "اغتيال الفريق سليماني لم يكن ترجمانا بازرا لإرهاب دولة وانتهاكا للمبادئ البديهية للقانون الدولي فحسب، بل أظهر أن أمريكا بإمكانها ارتكاب جريمة ولكن تبعاتها لن تكون تحت سيطرتها. فراغ هذه العقلانية العامل الأساس بأفول أمريكا.
يذكر أنه في 3 يناير 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.
وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
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