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https://arabic.sputniknews.com/20220105/الخارجية-الروسية-تعلق-على-الاحتجاجات-في-كازاخستان-1054958783.html
الخارجية الروسية تعلق على الاحتجاجات في كازاخستان
الخارجية الروسية تعلق على الاحتجاجات في كازاخستان
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو تتابع عن كثب تطورات الوضع في كازاخستان، ولا توجد معلومات عن مصابين روس. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T08:29+0000
2022-01-05T08:29+0000
2022-01-05T08:38+0000
روسيا
كازاخستان
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وجاء في بيان الوزارة الروسية، "نتابع عن كثب تطورات الوضع في كازاخستان، ولا توجد بيانات عن إصابات بين المواطنين الروس".وأعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، صباح اليوم الأربعاء حالة الطوارئ في منطقة ألماتا خلال الفترة من 5 إلى 19 يناير/كانون الثاني.وأصدرت الحكومة الكازاخية على خلفية الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال، اليوم الأربعاء، مرسوما بإعلان حالة الطوارئ في ألماتا، وينص المرسوم فرض قيود على الدخول والخروج من المدينة.
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روسيا, كازاخستان
الخارجية الروسية تعلق على الاحتجاجات في كازاخستان 08:29 GMT 05.01.2022 (تم التحديث: 08:38 GMT 05.01.2022)
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو تتابع عن كثب تطورات الوضع في كازاخستان، ولا توجد معلومات عن مصابين روس.
وجاء في بيان الوزارة الروسية، "نتابع عن كثب تطورات الوضع في كازاخستان، ولا توجد بيانات عن إصابات بين المواطنين الروس".
وأعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، صباح اليوم الأربعاء حالة الطوارئ في منطقة ألماتا خلال الفترة من 5 إلى 19 يناير/كانون الثاني.
وأصدرت الحكومة الكازاخية
على خلفية الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال، اليوم الأربعاء، مرسوما بإعلان حالة الطوارئ في ألماتا، وينص المرسوم فرض قيود على الدخول والخروج من المدينة.