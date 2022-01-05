https://arabic.sputniknews.com/20220105/الخصاونة-الحكومة-تدعم-مقترحا-برلمانيا-بشأن-الجنسية-والأحوال-الشخصية-1054968271.html

الخصاونة: الحكومة تدعم مقترحا برلمانيا بشأن الجنسية والأحوال الشخصية

الخصاونة: الحكومة تدعم مقترحا برلمانيا بشأن الجنسية والأحوال الشخصية

علق بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، على مقترح حول إضافة قانوني الجنسية والأحوال الشخصية إلى حزمة قوانين مكملة للدستور يجري مناقشتها داخل مجلس النواب. 05.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-05T12:46+0000

2022-01-05T12:46+0000

2022-01-05T12:46+0000

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ذكر ذلك موقع "هلا" الأردني، مشيرا إلى قول الخصاونة إن الحكومة تدعم مقترح النواب بهذه الشأن، وذلك خلال حضوره جلسة نقاشات داخل المجلس، اليوم الأربعاء.واقترح عدد من النواب إضافة القانونين إلى نص المادة رقم 22 من مشروع تعديل الدستور.ولفت الموقع إلى أن الخصاونة أعلن دعمه صدور قرارات مجلسي النواب والأعيان في هذا الشأن بموافقة ثلثي جميع الأعضاء وليس ثلثي الأعضاء الحاضرين فقط.وقال الخصاونة: "لا توجد اختلافات بين ما قلناه حول المادة رقم 6 من مشروع تعديل دستور البلاد والفعل التشريعي الذي تسانده الحكومة، في إشارة لما أثير عند إضافة مصطلح "الأردنيات" للفصل الثاني من الدستور، الذي يتعلق بالحقوق والحريات الشخصية وذلك حول تحقيق مساواة مطلقة بين الإناث والذكور.يذكر أن مجلس النواب الأردني يعقد جلسات صباحية ومسائية متواصلة منذ الأحد الماضي، لمناقشة مشروع تعديل دستور البلاد، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

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