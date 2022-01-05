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السلطات الكازاخية تعتقل المئات من المحتجين خلال الاحتجاجات الشعبية في العاصمة آلماتا
السلطات الكازاخية تعتقل المئات من المحتجين خلال الاحتجاجات الشعبية في العاصمة آلماتا
أعلنت وزارة الداخلية الكازاخستانية، صباح اليوم الأربعاء، عن اعتقال أكثر من 200 شخصا، وذلك خلال احتجاجات غير مرخصة في العاصمة ألما آتا. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T06:31+0000
2022-01-05T06:31+0000
العالم
كازاخستان
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وأصدرت وزارة الداخلية بيانا رسميا قالت فيه إن "الاعتقالات شملت العديد من المواطنين وذلك بسبب أعمال عنف ضد مسؤولين حكوميين وأعمال شغب وهجمات على مبان حكومية". وأكدت الداخلية أن الشرطة اتخذت الإجراءات التي ينص عليها القانون لقمع انتهاكات النظام العام واحتجاز المخالفين، وكذلك ضمان سلامة وطمأنينة السكان.وأضاف بيان وزارة الداخلية أن نحو 95 شرطيا أصيبوا بجروح وألحقت أضرار بـ 37 سيارة تابعة للأمن الكازاخستاني في العاصمة ألما آتا".وأشارت الوزارة إلى أن الأشخاص الذين استسلموا للدعوات الاستفزازية يشكلون تهديدا لسلام وأمن السكان، حيث قامت مجموعات معينة من المواطنين بإغلاق الطرق، وقطع حركة المرور، وتعطيل النظام العام".وأصدرت الحكومة الكازاخية على خلفية الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال، اليوم الأربعاء، مرسوما بإعلان حالة الطوارئ في ألما آتا، وينص المرسوم فرض قيود على الدخول والخروج من المدينة.
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العالم, كازاخستان

السلطات الكازاخية تعتقل المئات من المحتجين خلال الاحتجاجات الشعبية في العاصمة آلماتا

06:31 GMT 05.01.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الذهاب إلى بنك الصورمدينة نور سلطان، كازاخستان 9 أكتوبر 2019
مدينة نور سلطان، كازاخستان 9 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أعلنت وزارة الداخلية الكازاخستانية، صباح اليوم الأربعاء، عن اعتقال أكثر من 200 شخصا، وذلك خلال احتجاجات غير مرخصة في العاصمة ألما آتا.
وأصدرت وزارة الداخلية بيانا رسميا قالت فيه إن "الاعتقالات شملت العديد من المواطنين وذلك بسبب أعمال عنف ضد مسؤولين حكوميين وأعمال شغب وهجمات على مبان حكومية".
وأكدت الداخلية أن الشرطة اتخذت الإجراءات التي ينص عليها القانون لقمع انتهاكات النظام العام واحتجاز المخالفين، وكذلك ضمان سلامة وطمأنينة السكان.
وأضاف بيان وزارة الداخلية أن نحو 95 شرطيا أصيبوا بجروح وألحقت أضرار بـ 37 سيارة تابعة للأمن الكازاخستاني في العاصمة ألما آتا".
وأشارت الوزارة إلى أن الأشخاص الذين استسلموا للدعوات الاستفزازية يشكلون تهديدا لسلام وأمن السكان، حيث قامت مجموعات معينة من المواطنين بإغلاق الطرق، وقطع حركة المرور، وتعطيل النظام العام".
وأصدرت الحكومة الكازاخية على خلفية الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال، اليوم الأربعاء، مرسوما بإعلان حالة الطوارئ في ألما آتا، وينص المرسوم فرض قيود على الدخول والخروج من المدينة.
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