رئيس كازاخستان يفرض نظام حالة الطوارئ في منطقة آلماتا

ونشر المرسوم الرئاسي على الموقع الإلكتروني لرئيس الجمهورية وجاء فيه "نظرا للتهديدات الخطيرة ولحماية المواطنين وضمان السلامة العامة في البلاد واستعادة القانون والنظام وحماية حقوق وحريات المواطنين تم إعلان حالة الطوارئ داخل حدود منطقة ألماتي للفترة من 12:30 ظهرًا يوم 5 يناير/كانون الثاني 2022 إلى 19 الشهر الجاري.كما تم تعيين رئيس قسم شرطة منطقة ألماتا، سيريك كوديباييفا ، قائدًا للمنطقة في وقت الطوارئ.وأصدرت الحكومة الكازاخية على خلفية الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال، اليوم الأربعاء، مرسوما بإعلان حالة الطوارئ في ألما آتا، وينص المرسوم فرض قيود على الدخول والخروج من المدينة.
أعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، صباح اليوم الأربعاء حالة الطوارئ في منطقة ألماتي خلال الفترة من 5 إلى 19 يناير/كانون الثاني.
ونشر المرسوم الرئاسي على الموقع الإلكتروني لرئيس الجمهورية وجاء فيه "نظرا للتهديدات الخطيرة ولحماية المواطنين وضمان السلامة العامة في البلاد واستعادة القانون والنظام وحماية حقوق وحريات المواطنين تم إعلان حالة الطوارئ داخل حدود منطقة ألماتي للفترة من 12:30 ظهرًا يوم 5 يناير/كانون الثاني 2022 إلى 19 الشهر الجاري.
كما تم تعيين رئيس قسم شرطة منطقة ألماتا، سيريك كوديباييفا ، قائدًا للمنطقة في وقت الطوارئ.
وأصدرت الحكومة الكازاخية على خلفية الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال، اليوم الأربعاء، مرسوما بإعلان حالة الطوارئ في ألما آتا، وينص المرسوم فرض قيود على الدخول والخروج من المدينة.