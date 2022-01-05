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https://arabic.sputniknews.com/20220105/رد-فعل-رجل-تفاجأ-بثعبان-في-غرفة-الغسيل-فيديو-1054969251.html
رد فعل رجل تفاجأ بثعبان في غرفة الغسيل... فيديو
رد فعل رجل تفاجأ بثعبان في غرفة الغسيل... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع فيديو قصير يظهر ردة فعل لرجل تفاجأ بوجود ثعبان داخل غرفة غسيل الملابس. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T12:46+0000
2022-01-05T12:46+0000
2022-01-05T13:11+0000
نادي الفيديو
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ويظهر في الفيديو رجل يحمل كمية من الملابس ويتجه إلى غرفة الغسيل، وفي لحظة معينة يفاجأ الرجل بخروج ثعبان من جانب مظلم من الغرفة.تسببت صدمة الرجل وردة فعله في إسقاط بعض الملابس من يده قبل أن يتراجع بسرعة للابتعاد عن الثعبان الذي عاد بدوره إلى الاختباء مرة أخرى.
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نادي الفيديو
رد فعل رجل تفاجأ بثعبان في غرفة الغسيل... فيديو 12:46 GMT 05.01.2022 (تم التحديث: 13:11 GMT 05.01.2022)
تداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع فيديو قصير يظهر ردة فعل لرجل تفاجأ بوجود ثعبان داخل غرفة غسيل الملابس.
ويظهر في الفيديو رجل يحمل كمية من الملابس ويتجه إلى غرفة الغسيل، وفي لحظة معينة يفاجأ الرجل بخروج ثعبان من جانب مظلم من الغرفة.
تسببت صدمة الرجل وردة فعله في إسقاط بعض الملابس من يده قبل أن يتراجع بسرعة للابتعاد عن الثعبان الذي عاد بدوره إلى الاختباء مرة أخرى.