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https://arabic.sputniknews.com/20220105/روسيا-ستبدأ-تصنيع-طائرات-إم-إس-21-المدنية-مطلع-العام-2024-1054959701.html
روسيا تبدأ الإنتاج التسلسلي لطائرات "إم إس-21" المدنية مطلع العام 2024
روسيا تبدأ الإنتاج التسلسلي لطائرات "إم إس-21" المدنية مطلع العام 2024
أعلن المدير العالم لشركة "روستيخ" الروسية، سيرغي تشيمزوف، اليوم الأربعاء أن روسيا تخطط لإطلاق الإنتاج التسلسلي من الطائرات المدنية للركاب من طراز "إم... 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T09:23+0000
2022-01-05T09:23+0000
2022-01-05T09:31+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات تشيمزوف خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، حيث قال إن "الإنتاج التسلسلي لطائرة الركاب من طراز "إم إس-21-300" روسية الصنع سينطلق بالكامل في عام 2024".وأنجزت الطائرة الروسية الجديدة رحلة جوية جديدة حين وصلت إلى مطار مدينة "إيركوتسك" في شطر روسيا الآسيوي قادمة من مطار "جوكوفسكي" أحد مطارات العاصمة موسكو.وتتسع طائرة "إم إس-21-300" التي صُنعت للاستخدام لرحلات المسافات المتوسطة لـ163 إلى 211 مسافرا. ويُتوقع أن تصبح شركة "روسيا" أول شركة طيران تملك طائرات "إم إس-21-300".
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روسيا
روسيا تبدأ الإنتاج التسلسلي لطائرات "إم إس-21" المدنية مطلع العام 2024 09:23 GMT 05.01.2022 (تم التحديث: 09:31 GMT 05.01.2022)
أعلن المدير العالم لشركة "روستيخ" الروسية، سيرغي تشيمزوف، اليوم الأربعاء أن روسيا تخطط لإطلاق الإنتاج التسلسلي من الطائرات المدنية للركاب من طراز "إم إس-21-300".
وجاءت تصريحات تشيمزوف خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، حيث قال إن "الإنتاج التسلسلي لطائرة الركاب من طراز "إم إس-21-300" روسية الصنع سينطلق بالكامل في عام 2024".
وأنجزت الطائرة الروسية الجديدة
رحلة جوية جديدة حين وصلت إلى مطار مدينة "إيركوتسك" في شطر روسيا الآسيوي قادمة من مطار "جوكوفسكي" أحد مطارات العاصمة موسكو.
وتتسع طائرة "إم إس-21-300" التي صُنعت للاستخدام لرحلات المسافات المتوسطة لـ163 إلى 211 مسافرا. ويُتوقع أن تصبح شركة "روسيا" أول شركة طيران تملك طائرات "إم إس-21-300".