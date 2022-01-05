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https://arabic.sputniknews.com/20220105/منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-ترسل-قوات-لحفظ-السلام-إلى-كازاخستان-1054989458.html
منظمة معاهدة الأمن الجماعي ترسل قوات لحفظ السلام إلى كازاخستان
منظمة معاهدة الأمن الجماعي ترسل قوات لحفظ السلام إلى كازاخستان
أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي قرر إرسال قوات حفظ سلام جماعية تابعة للمنظمة إلى كازاخستان. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T22:52+0000
2022-01-05T22:52+0000
كازاخستان
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موسكو - سبوتنيك. وقال باشينيان في بيان على الفيسبوك: "استجابة لمناشدة الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في مواجهة أحداث العنف وبالنظر إلى التهديد الذي يهدد الأمن القومي وسيادة جمهورية كازاخستان الناجم، في جملة أمور، عن التدخل الخارجي، قرر مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي وفق المادة 4 من المعاهدة إرسال قوات حفظ سلام جماعية تابعة للمنظمة إلى كازاخستان".يشار إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي، حلف سياسي عسكري انبثق في الـ7 من أكتوبر 2002 عن معاهدة الأمن الجماعي المبرمة في الـ17 من مايو 1992، ويضم روسيا الاتحادية، وبيلاروس وكازاخستان وطاجكستان وقرغيزستان وأرمينيا.وتتخذ منظمة معاهدة الأمن الجماعي من العاصمة الروسية موسكو مقرا لها، فيما تتناوب الدول الأعضاء على رئاسة المنظمة لولاية مدتها سنة واحدة.وتتبنى المنظمة جملة من الأهداف في المجالين السياسي والعسكري، أبرزها ضمان الأمن الجماعي والدفاع عن سيادة وأراضي الدول الأعضاء واستقلالها ووحدتها، والتعاون العسكري والحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة.كما تهدف المنظمة إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، فيما يحظر ميثاقها على الدول الأعضاء استخدام القوة أو التهديد بها ضمن نطاق المنظمة والانضمام إلى أحلاف عسكرية أخرى، ويعتبر الاعتداء على أي عضو في المنظمة اعتداء على سائر أعضائها.وفي وقت سابق، وصف رئيس كازاخستان المتظاهرين الذين ينظمون احتجاجات في مدينة ألماتي بـ"العصابات الإرهابية"، موضحا أنهم تلقوا تدريبات خطيرة في الخارج، وأنهم استولوا على "أشياء كبيرة" من بينها طائرات.وقال توكاييف خلال مؤتمر، إن منظمي الاحتجاجات في ألماتي "عصابات إرهابية"، موضحا أن "العصابات الإرهابية التي تنظم الاحتجاجات في كازاخستان تلقت تدريبات خطيرة بالخارج".
https://arabic.sputniknews.com/20220105/رئيس-كازاخستان-عصابات-إرهابية-تنظم-الاحتجاجات-وطلبت-مساعدة-دول-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-1054985361.html
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منظمة معاهدة الأمن الجماعي ترسل قوات لحفظ السلام إلى كازاخستان

22:52 GMT 05.01.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان
الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
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أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي قرر إرسال قوات حفظ سلام جماعية تابعة للمنظمة إلى كازاخستان.
موسكو - سبوتنيك. وقال باشينيان في بيان على الفيسبوك: "استجابة لمناشدة الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في مواجهة أحداث العنف وبالنظر إلى التهديد الذي يهدد الأمن القومي وسيادة جمهورية كازاخستان الناجم، في جملة أمور، عن التدخل الخارجي، قرر مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي وفق المادة 4 من المعاهدة إرسال قوات حفظ سلام جماعية تابعة للمنظمة إلى كازاخستان".
يشار إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي، حلف سياسي عسكري انبثق في الـ7 من أكتوبر 2002 عن معاهدة الأمن الجماعي المبرمة في الـ17 من مايو 1992، ويضم روسيا الاتحادية، وبيلاروس وكازاخستان وطاجكستان وقرغيزستان وأرمينيا.
رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
رئيس كازاخستان: عصابات إرهابية تنظم الاحتجاجات وطلبت مساعدة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي
19:41 GMT
وتتخذ منظمة معاهدة الأمن الجماعي من العاصمة الروسية موسكو مقرا لها، فيما تتناوب الدول الأعضاء على رئاسة المنظمة لولاية مدتها سنة واحدة.
وتتبنى المنظمة جملة من الأهداف في المجالين السياسي والعسكري، أبرزها ضمان الأمن الجماعي والدفاع عن سيادة وأراضي الدول الأعضاء واستقلالها ووحدتها، والتعاون العسكري والحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة.
كما تهدف المنظمة إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، فيما يحظر ميثاقها على الدول الأعضاء استخدام القوة أو التهديد بها ضمن نطاق المنظمة والانضمام إلى أحلاف عسكرية أخرى، ويعتبر الاعتداء على أي عضو في المنظمة اعتداء على سائر أعضائها.
وفي وقت سابق، وصف رئيس كازاخستان المتظاهرين الذين ينظمون احتجاجات في مدينة ألماتي بـ"العصابات الإرهابية"، موضحا أنهم تلقوا تدريبات خطيرة في الخارج، وأنهم استولوا على "أشياء كبيرة" من بينها طائرات.
وقال توكاييف خلال مؤتمر، إن منظمي الاحتجاجات في ألماتي "عصابات إرهابية"، موضحا أن "العصابات الإرهابية التي تنظم الاحتجاجات في كازاخستان تلقت تدريبات خطيرة بالخارج".
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