ميقاتي من بعبدا: الاجتماع مع الرئيس عون كان مثمرا

وأشار ميقاتي إلى أنه أبلغ الرئيس عون عن أن الموازنة العامة لعام 2022 باتت جاهزة وسيتم استلامها خلال اليومين المقبلين، مضيفا أنه "فور استلام الموازنة سيتم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد".وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، قد نوه في حديث صحافي، اليوم الأربعاء، إزاء موقع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ودوره في الدعوة لعقد جلسة حكومية، أن "ميقاتي يتخوف من أن تؤدي الدعوة إلى مجلس الوزراء إلى استقالة الوزراء الشيعة من الحكومة"، مشيرا إلى أنه "دستورياً يمكن للحكومة أن تعقد جلستها رغم غيابهم، ولكن لست أنا في وارد تخطي الميثاقية".
أفادت جريدة "النشرة" الإلكترونية، أن رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي قد أكد في تصريح له بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، أن "الاجتماع مع الرئيس عون كان مثمراً وتم الاتفاق على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب".
وأشار ميقاتي إلى أنه أبلغ الرئيس عون عن أن الموازنة العامة لعام 2022 باتت جاهزة وسيتم استلامها خلال اليومين المقبلين، مضيفا أنه "فور استلام الموازنة سيتم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد".
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من بعبدا: الاجتماع مع فخامة الرئيس كان مثمراً وتم الاتفاق على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب pic.twitter.com/gQlhWLs0IF
وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، قد نوه في حديث صحافي، اليوم الأربعاء، إزاء موقع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ودوره في الدعوة لعقد جلسة حكومية، أن "ميقاتي يتخوف من أن تؤدي الدعوة إلى مجلس الوزراء إلى استقالة الوزراء الشيعة من الحكومة"، مشيرا إلى أنه "دستورياً يمكن للحكومة أن تعقد جلستها رغم غيابهم، ولكن لست أنا في وارد تخطي الميثاقية".