https://arabic.sputniknews.com/20220105/ميقاتي-من-بعبدا-الاجتماع-مع-الرئيس-عون-كان-مثمرا--1054959278.html

ميقاتي من بعبدا: الاجتماع مع الرئيس عون كان مثمرا

ميقاتي من بعبدا: الاجتماع مع الرئيس عون كان مثمرا

أفادت جريدة "النشرة" الإلكترونية، أن رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي قد أكد في تصريح له بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، أن "الاجتماع مع... 05.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-05T08:57+0000

2022-01-05T08:57+0000

2022-01-05T08:57+0000

العالم العربي

عون

رئيس الحكومة اللبنانية

لبنان

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وأشار ميقاتي إلى أنه أبلغ الرئيس عون عن أن الموازنة العامة لعام 2022 باتت جاهزة وسيتم استلامها خلال اليومين المقبلين، مضيفا أنه "فور استلام الموازنة سيتم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد".وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، قد نوه في حديث صحافي، اليوم الأربعاء، إزاء موقع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ودوره في الدعوة لعقد جلسة حكومية، أن "ميقاتي يتخوف من أن تؤدي الدعوة إلى مجلس الوزراء إلى استقالة الوزراء الشيعة من الحكومة"، مشيرا إلى أنه "دستورياً يمكن للحكومة أن تعقد جلستها رغم غيابهم، ولكن لست أنا في وارد تخطي الميثاقية".

https://arabic.sputniknews.com/20220104/عون-نحرص-على-علاقات-لبنان-العربية-والدولية-والحرص-يجب-أن-يكون-متبادلا-1054920808.html

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العالم العربي, عون, رئيس الحكومة اللبنانية, لبنان