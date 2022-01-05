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وزير الدفاع الإسرائيلي يناقش مع ملك الأردن استقرار الشرق الأوسط
وزير الدفاع الإسرائيلي يناقش مع ملك الأردن استقرار الشرق الأوسط
قال مسؤولون إسرائيليون وأردنيون إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس التقى اليوم الأربعاء العاهل الأردني الملك عبد الله في عمان لبحث الاستقرار في المنطقة... 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T17:09+0000
2022-01-05T17:09+0000
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وكتب غانتس في تغريدة عقب الاجتماع مع الملك عبد الله في القصر الملكي: "اجتماعنا يعكس العلاقات المتينة والتعاون المتميز بين بلدينا. ونحن ملتزمون بالعمل معا من أجل أمن وازدهار البلدين"، وفقا لـ "رويترز".وقال بيان للقصر الملكي إن الملك عبد الله "شدد خلال اللقاء على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية" وأنه لا بديل عن حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين "من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل".ويقول مسؤولون أردنيون إن التحول في السياسة الأمريكية في عهد الرئيس جو بايدن بشكل أكبر نحو الالتزام التقليدي بحل الدولتين خفف الضغط على الأردن، الذي يمثل الفلسطينيون نسبة كبيرة من سكانه البالغ عددهم 10 ملايين نسمة.وذكر مسؤولون أن إسرائيل عززت في الأشهر الأخيرة إمداداتها من المياه للأردن، كما تجدد الحديث عن مشاريع إقليمية وزيادة حجم التجارة عبر الحدود التي ظلت راكدة لسنوات.
https://arabic.sputniknews.com/20220105/ملك-الأردن-يستقبل-وزير-الدفاع-الإسرائيلي-في-عمان-1054969340.html
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العالم العربي, إسرائيل, الأردن

وزير الدفاع الإسرائيلي يناقش مع ملك الأردن استقرار الشرق الأوسط

17:09 GMT 05.01.2022
© REUTERS / HANNAH MCKAYملك الأردن، عبد الله الثاني
ملك الأردن، عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / HANNAH MCKAY
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قال مسؤولون إسرائيليون وأردنيون إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس التقى اليوم الأربعاء العاهل الأردني الملك عبد الله في عمان لبحث الاستقرار في المنطقة والعلاقات الثنائية في أحدث زيارة لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى منذ تحسن العلاقات بين الجارتين.
وكتب غانتس في تغريدة عقب الاجتماع مع الملك عبد الله في القصر الملكي: "اجتماعنا يعكس العلاقات المتينة والتعاون المتميز بين بلدينا. ونحن ملتزمون بالعمل معا من أجل أمن وازدهار البلدين"، وفقا لـ "رويترز".

وقال بيان للقصر الملكي إن الملك عبد الله "شدد خلال اللقاء على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية" وأنه لا بديل عن حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين "من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل".

ويقول مسؤولون أردنيون إن التحول في السياسة الأمريكية في عهد الرئيس جو بايدن بشكل أكبر نحو الالتزام التقليدي بحل الدولتين خفف الضغط على الأردن، الذي يمثل الفلسطينيون نسبة كبيرة من سكانه البالغ عددهم 10 ملايين نسمة.

وذكر مسؤولون أن إسرائيل عززت في الأشهر الأخيرة إمداداتها من المياه للأردن، كما تجدد الحديث عن مشاريع إقليمية وزيادة حجم التجارة عبر الحدود التي ظلت راكدة لسنوات.
ملك الأردن عبد الله الثاني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 10 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
ملك الأردن يستقبل وزير الدفاع الإسرائيلي في عمان
12:47 GMT
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