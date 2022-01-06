أستراليا تلغي تأشيرة ديوكوفيتش وتمنعه من دخول أراضيها

موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيان لسلطات الحدود الأسترالية، نشر على الموقع الرسمي "لم يستطيع ديوكوفيتش عن تقديم دليل مناسب يفي بمتطلبات الدخول إلى أستراليا وبالتالي ألغيت التأشيرة".ويسعى ديوكوفيتش إلى لقبه العاشر في بطولة أستراليا المفتوحة والرابع توالياً والـ21 في الغراند سلام، لينفرد بالتالي بالرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولات الكبرى الذي يتقاسمه حالياً مع الإسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر.وسبق للاعب الصربي، الذي رفض الكشف عن حصوله على التطعيم، أن قال إنه غير متأكد من التنافس في أولى البطولات الأربع الكبرى في العام الجديد بسبب المخاوف من القواعد الصارمة للحجر الصحي في أستراليا.
ويسعى ديوكوفيتش إلى لقبه العاشر في بطولة أستراليا المفتوحة والرابع توالياً والـ21 في الغراند سلام، لينفرد بالتالي بالرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولات الكبرى الذي يتقاسمه حالياً مع الإسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر.
وسبق للاعب الصربي، الذي رفض الكشف عن حصوله على التطعيم، أن قال إنه غير متأكد من التنافس في أولى البطولات الأربع الكبرى في العام الجديد بسبب المخاوف من القواعد الصارمة للحجر الصحي في أستراليا.