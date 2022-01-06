تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220106/أستراليا-تلغي-تأشيرة-ديوكوفيتش-وتمنعه-من-دخول-أراضيها-1054989992.html
أستراليا تلغي تأشيرة ديوكوفيتش وتمنعه من دخول أراضيها
أستراليا تلغي تأشيرة ديوكوفيتش وتمنعه من دخول أراضيها
ألغت سلطات الحدود الأسترالية اليوم الخميس تأشيرة الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في التنس ومنعته من دخول أراضيها. 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T02:09+0000
2022-01-06T02:09+0000
أستراليا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104431/73/1044317359_0:218:2865:1829_1920x0_80_0_0_d0d73f22df25c7cf63f017d8e96278ef.jpg
موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيان لسلطات الحدود الأسترالية، نشر على الموقع الرسمي "لم يستطيع ديوكوفيتش عن تقديم دليل مناسب يفي بمتطلبات الدخول إلى أستراليا وبالتالي ألغيت التأشيرة".ويسعى ديوكوفيتش إلى لقبه العاشر في بطولة أستراليا المفتوحة والرابع توالياً والـ21 في الغراند سلام، لينفرد بالتالي بالرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولات الكبرى الذي يتقاسمه حالياً مع الإسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر.وسبق للاعب الصربي، الذي رفض الكشف عن حصوله على التطعيم، أن قال إنه غير متأكد من التنافس في أولى البطولات الأربع الكبرى في العام الجديد بسبب المخاوف من القواعد الصارمة للحجر الصحي في أستراليا.
https://arabic.sputniknews.com/20220104/ديوكوفيتش-يعلن-دفاعه-عن-لقب-بطولة-أستراليا-المفتوحة-بعد-الإعفاء-من-التطعيم-1054925502.html
أستراليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104431/73/1044317359_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_d416fcd182e097c3b06906be682cb26b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أستراليا

أستراليا تلغي تأشيرة ديوكوفيتش وتمنعه من دخول أراضيها

02:09 GMT 06.01.2022
© REUTERS / ISSEI KATOديوكوفيتش وفيدرير في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
ديوكوفيتش وفيدرير في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© REUTERS / ISSEI KATO
تابعنا عبر
ألغت سلطات الحدود الأسترالية اليوم الخميس تأشيرة الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في التنس ومنعته من دخول أراضيها.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيان لسلطات الحدود الأسترالية، نشر على الموقع الرسمي "لم يستطيع ديوكوفيتش عن تقديم دليل مناسب يفي بمتطلبات الدخول إلى أستراليا وبالتالي ألغيت التأشيرة".
ديوكوفيتش في ميلبورن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
ديوكوفيتش يعلن دفاعه عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة بعد الإعفاء من التطعيم
4 يناير, 11:26 GMT
ويسعى ديوكوفيتش إلى لقبه العاشر في بطولة أستراليا المفتوحة والرابع توالياً والـ21 في الغراند سلام، لينفرد بالتالي بالرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولات الكبرى الذي يتقاسمه حالياً مع الإسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر.
وسبق للاعب الصربي، الذي رفض الكشف عن حصوله على التطعيم، أن قال إنه غير متأكد من التنافس في أولى البطولات الأربع الكبرى في العام الجديد بسبب المخاوف من القواعد الصارمة للحجر الصحي في أستراليا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
02:58 GMTالبنتاغون: أوستن يبحث هاتفيا مع وزير الدفاع البريطاني الوضع في أوكرانيا
02:09 GMTأستراليا تلغي تأشيرة ديوكوفيتش وتمنعه من دخول أراضيها
01:27 GMTوفاة الفنانة المصرية مها أبو عوف عن 65 عاما
00:49 GMTكوريا الشمالية: اختبرنا صاروخ "أسرع من الصوت" وصل مداه 700 كم و"أصاب هدفه بدقة"
00:03 GMTالتحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه السعودية
أمسالولايات المتحدة تحث جميع الأطراف في كازاخستان على إيجاد حل سلمي للوضع في البلاد
أمسمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ترسل قوات لحفظ السلام إلى كازاخستان
أمسالرئيس التونسي: لا أحد فوق الدولة ويجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب
أمسالحكومة الإثيوبية تقرر عدم دخول منطقة تيغراي حتى يتسنى للسكان فصل أنفسهم عن "الإرهابيين"
أمسالرئاسة التركية تدين الاعتداء على مصور "الأناضول" في إسرائيل
أمسإعلام: إيران تؤكد إيجابية محادثات فيينا
أمسالجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق قذائف دبابات لإبعاد مشتبه بهم في الجولان
أمسالحرس الثوري: لم يعد بإمكان القبة الحديدية والدرع الصاروخي مواجهة صواريخنا أبدا
أمسالتحالف العربي يعلن أن تنفيذ قرصنة سفينة "روابي" تم من ميناء الحديدة
أمسالرئيس التونسي أمام رهان الحصول على الدعم الدولي والاتفاق مع اتحاد الشغل
أمسعلماء يصدمون بمشهد تحول حوت عنبر ميت في قاع المحيط إلى "واحة للحياة"... فيديو
أمسعدوان إسرائيلي بالمدفعية على ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا
أمسأمريكا وألمانيا: التعزيزات العسكرية الروسية قرب أوكرانيا تهديد ملح لأمن أوروبا
أمسمجلس السيادة السوداني: ليس من المصلحة استمرار "حالة اللا دولة" التي ورثناها
أمسالحرس الثوري الإيراني: منشآتنا النووية محصنة وستدفع اسرائيل ثمنا باهظا إذا هاجمتها