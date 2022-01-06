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https://arabic.sputniknews.com/20220106/الأسهم-الأمريكية-تغلق-على-انخفاض-حاد-1054990476.html
الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض حاد
الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض حاد
أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد، يوم الأربعاء بعد أن أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن البنك المركزي الأمريكي ربما يضطر لرفع أسعار الفائدة... 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T04:39+0000
2022-01-06T04:39+0000
الأسهم الأمريكية
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وزاد المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك خسائرهما بخطى سريعة بعد محضر الاجتماع الذي اعتبره المستثمرون أكثر تشددا مما كانوا يخشون. وغيًر المؤشر داو جونز مساره بعد أن كان سجل مستوى قياسيا مرتفعا في وقت سابق من الجلسة، ليغلق على انخفاض بحسب رويترز.وبحسب بيانات أولية، أنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 جلسة التداول منخفضا 92.86 نقطة، أو 1.94 في المائة، عند 4700.49 نقطة في حين أغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 524.89 نقطة، أو 3.8 في المئة، إلى 15097.83 نقطة.وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 387.47 نقطة، أو 1.05 في المائة، ليغلق عند 36412.18 نقطة.وسجل ناسداك أكبر انخفاض ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ 25 فبراير/ شباط 2021 في حين سجل ستاندرد آند بورز 500 أكبر خسارة ليوم واحد منذ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20210914/ستاندرد-آند-بورز-تتوقع-تعافي-الاقتصاد-الأردني-تدريجيا-1050140081.html
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الأسهم الأمريكية

الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض حاد

04:39 GMT 06.01.2022
© REUTERS / LUCAS JACKSONانخفاض الأسهم الأمريكية
انخفاض الأسهم الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© REUTERS / LUCAS JACKSON
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أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد، يوم الأربعاء بعد أن أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن البنك المركزي الأمريكي ربما يضطر لرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.
وزاد المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك خسائرهما بخطى سريعة بعد محضر الاجتماع الذي اعتبره المستثمرون أكثر تشددا مما كانوا يخشون. وغيًر المؤشر داو جونز مساره بعد أن كان سجل مستوى قياسيا مرتفعا في وقت سابق من الجلسة، ليغلق على انخفاض بحسب رويترز.
مبنى وكالة ستاندرد آند بورز في نيويورك، شركة الخدمات المالية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2021
"ستاندرد آند بورز" تتوقع تعافي الاقتصاد الأردني تدريجيا
14 سبتمبر 2021, 06:38 GMT
وبحسب بيانات أولية، أنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 جلسة التداول منخفضا 92.86 نقطة، أو 1.94 في المائة، عند 4700.49 نقطة في حين أغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 524.89 نقطة، أو 3.8 في المئة، إلى 15097.83 نقطة.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 387.47 نقطة، أو 1.05 في المائة، ليغلق عند 36412.18 نقطة.
وسجل ناسداك أكبر انخفاض ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ 25 فبراير/ شباط 2021 في حين سجل ستاندرد آند بورز 500 أكبر خسارة ليوم واحد منذ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
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