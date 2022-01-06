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https://arabic.sputniknews.com/20220106/الجيش-البيلاروسي-يشارك-في-قوات-حفظ-السلام-في-كازاخستان-والخارجية-تعتبر-الأمر-محاولة-انقلاب-1055027771.html
الجيش البيلاروسي يشارك في قوات حفظ السلام في كازاخستان... والخارجية تعتبر الأمر "محاولة انقلاب"
الجيش البيلاروسي يشارك في قوات حفظ السلام في كازاخستان... والخارجية تعتبر الأمر "محاولة انقلاب"
أكدت منظمة معاهدة الأمن الجماعي على مشاركة الجيش البيلاروسي في قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان. 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T10:37+0000
2022-01-06T10:42+0000
العالم
كازاخستان
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وبحسب وكالة "بيلتا" للأنباء، تم إرسال قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى جمهورية كازاخستان لفترة محدودة لتحقيق الاستقرار.وتضم ​​وحدات من القوات المسلحة لجمهورية أرمينيا وجمهورية بيلاروسيا وجمهورية قيرغيزستان والقوات الروسية وجمهورية طاجيكستان.في نفس السياق، قالت وزارة الخارجية البيلاروسية إنها تنظر إلى الأحداث في كازاخستان على أنها محاولة لانقلاب عنيف، وأعربت عن دعمها الكامل لجهود قيادة هذا البلد لإنهاء الاضطرابات، مضيفة أن جمهورية بيلاروسيا على استعداد تام لتقديم المساعدة لشعب كازاخستان الصديق وستفي تماما بالتزاماتها مع حلفائها".ويشير البيان إلى "القلق العميق" من استمرار تدهور الوضع بسرعة في عدد من مناطق كازاخستان. استولى المسلحون على ترسانة من السلاح، ونتيجة أعمالهم العنيفة، يموت الناس، ويتزايد عدد الجرحى. ولفت انتباهنا التنسيق الواضح لأعمال المتظاهرين،".
https://arabic.sputniknews.com/20220106/أكثر-من-1000-شخص-عانوا-نتيجة-الاحتجاجات-في-كازاخستان-1055000484.html
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العالم, كازاخستان

الجيش البيلاروسي يشارك في قوات حفظ السلام في كازاخستان... والخارجية تعتبر الأمر "محاولة انقلاب"

10:37 GMT 06.01.2022 (تم التحديث: 10:42 GMT 06.01.2022)
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان
الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
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أكدت منظمة معاهدة الأمن الجماعي على مشاركة الجيش البيلاروسي في قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان.
وبحسب وكالة "بيلتا" للأنباء، تم إرسال قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى جمهورية كازاخستان لفترة محدودة لتحقيق الاستقرار.
وتضم ​​وحدات من القوات المسلحة لجمهورية أرمينيا وجمهورية بيلاروسيا وجمهورية قيرغيزستان والقوات الروسية وجمهورية طاجيكستان.
في نفس السياق، قالت وزارة الخارجية البيلاروسية إنها تنظر إلى الأحداث في كازاخستان على أنها محاولة لانقلاب عنيف، وأعربت عن دعمها الكامل لجهود قيادة هذا البلد لإنهاء الاضطرابات، مضيفة أن جمهورية بيلاروسيا على استعداد تام لتقديم المساعدة لشعب كازاخستان الصديق وستفي تماما بالتزاماتها مع حلفائها".
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08:23 GMT
ويشير البيان إلى "القلق العميق" من استمرار تدهور الوضع بسرعة في عدد من مناطق كازاخستان. استولى المسلحون على ترسانة من السلاح، ونتيجة أعمالهم العنيفة، يموت الناس، ويتزايد عدد الجرحى. ولفت انتباهنا التنسيق الواضح لأعمال المتظاهرين،".
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