الجيش البيلاروسي يشارك في قوات حفظ السلام في كازاخستان... والخارجية تعتبر الأمر "محاولة انقلاب"

وبحسب وكالة "بيلتا" للأنباء، تم إرسال قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى جمهورية كازاخستان لفترة محدودة لتحقيق الاستقرار.وتضم وحدات من القوات المسلحة لجمهورية أرمينيا وجمهورية بيلاروسيا وجمهورية قيرغيزستان والقوات الروسية وجمهورية طاجيكستان.في نفس السياق، قالت وزارة الخارجية البيلاروسية إنها تنظر إلى الأحداث في كازاخستان على أنها محاولة لانقلاب عنيف، وأعربت عن دعمها الكامل لجهود قيادة هذا البلد لإنهاء الاضطرابات، مضيفة أن جمهورية بيلاروسيا على استعداد تام لتقديم المساعدة لشعب كازاخستان الصديق وستفي تماما بالتزاماتها مع حلفائها".ويشير البيان إلى "القلق العميق" من استمرار تدهور الوضع بسرعة في عدد من مناطق كازاخستان. استولى المسلحون على ترسانة من السلاح، ونتيجة أعمالهم العنيفة، يموت الناس، ويتزايد عدد الجرحى. ولفت انتباهنا التنسيق الواضح لأعمال المتظاهرين،".
أكدت منظمة معاهدة الأمن الجماعي على مشاركة الجيش البيلاروسي في قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان.
وبحسب وكالة "بيلتا" للأنباء، تم إرسال قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى جمهورية كازاخستان لفترة محدودة لتحقيق الاستقرار.
وتضم وحدات من القوات المسلحة لجمهورية أرمينيا وجمهورية بيلاروسيا وجمهورية قيرغيزستان والقوات الروسية وجمهورية طاجيكستان.
في نفس السياق، قالت وزارة الخارجية البيلاروسية إنها تنظر إلى الأحداث في كازاخستان على أنها محاولة لانقلاب عنيف، وأعربت عن دعمها الكامل لجهود قيادة هذا البلد لإنهاء الاضطرابات، مضيفة أن جمهورية بيلاروسيا على استعداد تام لتقديم المساعدة لشعب كازاخستان الصديق وستفي تماما بالتزاماتها مع حلفائها".
ويشير البيان إلى "القلق العميق" من استمرار تدهور الوضع بسرعة في عدد من مناطق كازاخستان. استولى المسلحون على ترسانة من السلاح، ونتيجة أعمالهم العنيفة، يموت الناس، ويتزايد عدد الجرحى. ولفت انتباهنا التنسيق الواضح لأعمال المتظاهرين،".