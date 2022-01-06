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https://arabic.sputniknews.com/20220106/الصين-تكشف-عن-قرار-جديد-بشأن-منطقة-القرن-الأفريقي-1055028293.html
الصين تكشف عن قرار جديد بشأن منطقة القرن الأفريقي
الصين تكشف عن قرار جديد بشأن منطقة القرن الأفريقي
كشفت وزارة الخارجية الصينية، عن اعتزام بكين تنفيذ إجراء جديد قريبا يتعلق بمنطقة القرن الأفريقي والتحديات التي تواجهها. 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T11:01+0000
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وحسب "رويترز"، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكيني في مدينة مومباسا، اليوم الخميس.وأضاف وانغ "يتعين على بلدان القرن الأفريقي أن تحمل مصير المنطقة على عاتقها". وتابع "اقترحنا أن تعقد بلدان هذه المنطقة مؤتمرا للسلام في القرن الأفريقي".ويأتي إعلان الصين مع تأهب المبعوث الأمريكي الخاص إلى منطقة القرن الأفريقي جيفري فلتمان لترك منصبه هذا الشهر بعدما ظل به لأكثر من 9 أشهر بسبب الحرب في إثيوبيا والاضطرابات في السودان.يذكر أن مصالح الصين في المنطقة تشمل قاعدتها البحرية الكبيرة في جيبوتي، كما منحت قروضا كبيرة لإثيوبيا التي تعتمد على ميناء جيبوتي في التجارة نظرا لأنها لا تطل على أي بحار.وللصين أيضا استثمارات نفطية ضخمة في جنوب السودان التي تشهد أيضا عدم استقرار، إضافة إلى الإرهاب في الصومال.
https://arabic.sputniknews.com/20220105/مصادر-مطلعة-المبعوث-الأمريكي-للقرن-الأفريقي-جيفري-فيلتمان-سيغادر-منصبهمن-هو-خليفته؟-1054967069.html
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العالم, الصين, أخبار العالم الآن
الصين تكشف عن قرار جديد بشأن منطقة القرن الأفريقي
كشفت وزارة الخارجية الصينية، عن اعتزام بكين تنفيذ إجراء جديد قريبا يتعلق بمنطقة القرن الأفريقي والتحديات التي تواجهها.
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي: "إن بلاده ستعين مبعوثا خاصا لها في
القرن الأفريقي لدعم الجهود المبذولة للتغلب على التحديات الأمنية في المنطقة".
وحسب "رويترز"، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكيني في مدينة مومباسا، اليوم الخميس.
وأضاف وانغ "يتعين على بلدان القرن الأفريقي أن تحمل مصير المنطقة على عاتقها".
وتابع "اقترحنا أن تعقد بلدان هذه المنطقة مؤتمرا للسلام في القرن الأفريقي".
ويأتي إعلان الصين مع تأهب المبعوث الأمريكي الخاص إلى منطقة القرن الأفريقي
جيفري فلتمان
لترك منصبه هذا الشهر بعدما ظل به لأكثر من 9 أشهر بسبب الحرب في إثيوبيا والاضطرابات في السودان.
يذكر أن مصالح
الصين
في المنطقة تشمل قاعدتها البحرية الكبيرة في جيبوتي، كما منحت قروضا كبيرة لإثيوبيا التي تعتمد على ميناء جيبوتي في التجارة نظرا لأنها لا تطل على أي بحار.
وللصين أيضا استثمارات نفطية ضخمة في جنوب السودان التي تشهد أيضا عدم استقرار، إضافة إلى الإرهاب في الصومال.