https://arabic.sputniknews.com/20220106/بايدن-يتهم-ترامب-بالكذب-والغرور-1055035583.html

بايدن يتهم ترامب "بالكذب والغرور"

بايدن يتهم ترامب "بالكذب والغرور"

غرّد الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر حسابه على تويتر: "في العام الماضي، ولأول مرة في تاريخنا، حاول رئيس خسر الانتخابات للتو منع الانتقال السلمي للسلطة عندما... 06.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-06T14:58+0000

2022-01-06T14:58+0000

2022-01-06T15:05+0000

الرئيس الأمريكي جو بايدن

أمريكا

ترامب

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وأضاف بايدن في الذكرى السنوية لاقتحام أنصار الرئيس السابق ترامب لمبنى "الكابيتول" في واشنطن العاصمة: "لكنهم فشلوا، وفي يوم الذكرى هذه، يجب أن نتأكد من عدم تكرار مثل هذا الهجوم بتاتًا".وكتب بايدن في منشور آخر: "إليكم الحقيقة، الرئيس السابق للولايات المتحدة خلق ونشر شبكة من الأكاذيب بشأن انتخابات عام 2020".وأوضح: "لقد فعل ذلك لأنه يقيم الاعتبار للسلطة على حساب المبادئ، ذلك أن حب الذات لديه أهم من الديمقراطية والدستور".وأضاف بايدن في فيديو نشره عبر حسابه على تويتر: "إنه لا يستطيع تقبل حقيقة أنه قد خسر، على الرغم من أن 83 سيناتور ونائبه وحكام الولايات كافة صرحوا أنه قد خسر، وهذا ما قرره 81 مليون ناخب".وأعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، إلغاء المؤتمر الصحافي الذي كان مقرّراً أن يعقده الخميس في فلوريدا، بمناسبة ذكرى اقتحام حشد من أنصاره مبنى الكابيتول في واشنطن.وقال ترامب في بيان وزعه مكتبه الصحفي، إنّه قرّر إلغاء هذا المؤتمر الصحافي "في ضوء التحيّز الكامل وانعدام النزاهة"، اللذين برهنت عنهما، على حدّ قوله، كلّ من اللجنة البرلمانية التي تحقّق في ملابسات اقتحام مقرّ الكونغرس، ووسائل الإعلام "المضلِّلة".ولم يوضح ترامب الأسباب الحقيقية التي دفعته لإلغاء المؤتمر الصحافي، الذي كان يفترض أن يعقده في منتجعه الفخم مارالاغو في فلوريدا جنوب شرقي البلاد.

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الرئيس الأمريكي جو بايدن, أمريكا, ترامب