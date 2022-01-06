بدء تطهير ساحة الجمهورية في ألما آتا

وقال المصدر: "في ألما آتا على الأرجح، بدأ تطهير ميدان الجمهورية، ولكن إطلاق النار مستمر".كما أفاد المصدر بأنه قد "تم صد الهجوم على مبنى إدارة الشرطة في منطقة ألمالي في ألما آتا".كما أفادت سبوتنيك كازاخستان أن "مجموعات من 5 إلى 6 أشخاص تفر من جانب ميدان الجمهورية في ألما آتا، وبعضهم مصاب".وصرح المتحدث باسم الشرطة سلطانات أزيربك في هذا الصدد: "تم القضاء على الإرهابيين".وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.
بدأت السلطات الكازاخستانية بتمشيط وتنظيف ساحة الجمهورية في مدينة ألما آتا وسط تواصل لإطلاق الرصاص، حيث يتواجد ما بين 250 و300 متظاهر، حسبما أفاد مراسل سبوتنيك كازاخستان.
وقال المصدر: "في ألما آتا على الأرجح، بدأ تطهير ميدان الجمهورية، ولكن إطلاق النار مستمر".
كما أفاد المصدر بأنه قد "تم صد الهجوم على مبنى إدارة الشرطة في منطقة ألمالي في ألما آتا".
كما أفادت سبوتنيك كازاخستان أن "مجموعات من 5 إلى 6 أشخاص تفر من جانب ميدان الجمهورية في ألما آتا، وبعضهم مصاب".
وصرح المتحدث باسم الشرطة سلطانات أزيربك في هذا الصدد: "تم القضاء على الإرهابيين".
وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.