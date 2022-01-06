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https://arabic.sputniknews.com/20220106/بدء-تطهير-ساحة-الجمهورية-في-ألما-آتا-1055032454.html
بدء تطهير ساحة الجمهورية في ألما آتا
بدء تطهير ساحة الجمهورية في ألما آتا
بدأت السلطات الكازاخستانية بتمشيط وتنظيف ساحة الجمهورية في مدينة ألما آتا وسط تواصل لإطلاق الرصاص، حيث يتواجد ما بين 250 و300 متظاهر، حسبما أفاد مراسل سبوتنيك... 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T13:31+0000
2022-01-06T13:49+0000
كازاخستان
العالم
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وقال المصدر: "في ألما آتا على الأرجح، بدأ تطهير ميدان الجمهورية، ولكن إطلاق النار مستمر".كما أفاد المصدر بأنه قد "تم صد الهجوم على مبنى إدارة الشرطة في منطقة ألمالي في ألما آتا".كما أفادت سبوتنيك كازاخستان أن "مجموعات من 5 إلى 6 أشخاص تفر من جانب ميدان الجمهورية في ألما آتا، وبعضهم مصاب".وصرح المتحدث باسم الشرطة سلطانات أزيربك في هذا الصدد: "تم القضاء على الإرهابيين".وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.
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كازاخستان, العالم

بدء تطهير ساحة الجمهورية في ألما آتا

13:31 GMT 06.01.2022 (تم التحديث: 13:49 GMT 06.01.2022)
© zakon.kzالمتظاهرون في ألما آتا يقتحمون مبنى البلدية وسماع إطلاق نار
المتظاهرون في ألما آتا يقتحمون مبنى البلدية وسماع إطلاق نار - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© zakon.kz
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بدأت السلطات الكازاخستانية بتمشيط وتنظيف ساحة الجمهورية في مدينة ألما آتا وسط تواصل لإطلاق الرصاص، حيث يتواجد ما بين 250 و300 متظاهر، حسبما أفاد مراسل سبوتنيك كازاخستان.
وقال المصدر: "في ألما آتا على الأرجح، بدأ تطهير ميدان الجمهورية، ولكن إطلاق النار مستمر".
كما أفاد المصدر بأنه قد "تم صد الهجوم على مبنى إدارة الشرطة في منطقة ألمالي في ألما آتا".
كما أفادت سبوتنيك كازاخستان أن "مجموعات من 5 إلى 6 أشخاص تفر من جانب ميدان الجمهورية في ألما آتا، وبعضهم مصاب".
وصرح المتحدث باسم الشرطة سلطانات أزيربك في هذا الصدد: "تم القضاء على الإرهابيين".
وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.
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