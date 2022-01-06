رئيس صربيا يطالب بالإفراج عن ديوكوفيتش من فندق للاجئين

وقال فوسيتش في منشور عبر حسابه على "تليغرام" اليوم الخميس: "لقد تحدثت مع ديوكوفيتش لأول مرة الليلة الماضية، هذا الصباح أجريت محادثة هاتفية ثانية وفقا لاتفاقياتنا. طلبت رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش شيئا واحدا فقط عبر الهاتف - السماح لنوفاك بالبقاء في المنزل الذي استأجره وليس في هذا الفندق سيئ السمعة، حتى صدور حكم المحكمة وتتاح له فرصة بالانتقال. هذا ما طلبه نوفاك من بلاده، واجبنا حماية مواطنينا".وتابع البيان "ليس من العدل أن تكون هناك مثل هذه المطاردة السياسية التي يقودها رئيس وزراء أستراليا. لقد سمحوا بدخول جميع لاعبي التنس، باستثناء نوفاك ديوكوفيتش. الكل يفهم ما يحدث. أنا لست من أولئك الذين يبخلون بالكلمات، أنا لا أخاف أن أقول الحقيقة. وظيفتي هي حماية مواطني صربيا. لقد تحدثت أيضا مع والد نوفاك ديوكوفيتش (سرجان(، لكنني أخشى أن يستمر مثل هذا الاستفزاز السياسي، لأنهم لن يكونوا قادرين لهزيمته بأي طريقة أخرى".هذا ومنعت السلطات الأسترالية لاعب التنس المصنف الأول عالميا نوفاك ديوكوفيتش، من دخول البلاد بسبب مشكلة تتعلق بتأشيرته.ووصل اللاعب إلى ملبورن يوم الأربعاء، حيث لاحظت السلطات خطأ في طلبه دخول البلاد.وكان من المقرر أن يلعب ديوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتوحة، التي ستبدأ في 17 يناير/كانون الثاني في مدينة ملبورن، بعد إعفائه من قواعد التطعيم.
قال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش إنه تحدث عبر الهاتف للمرة الثانية مع لاعب التنس نوفاك ديوكوفيتش، الذي ألغيت تأشيرته الأسترالية، وطالب بإطلاق سراحه من الفندق الخاص باللاجئين.
وقال فوسيتش في منشور عبر حسابه على "تليغرام" اليوم الخميس: "لقد تحدثت مع ديوكوفيتش لأول مرة الليلة الماضية، هذا الصباح أجريت محادثة هاتفية ثانية وفقا لاتفاقياتنا. طلبت رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش شيئا واحدا فقط عبر الهاتف - السماح لنوفاك بالبقاء في المنزل الذي استأجره وليس في هذا الفندق سيئ السمعة، حتى صدور حكم المحكمة وتتاح له فرصة بالانتقال. هذا ما طلبه نوفاك من بلاده، واجبنا حماية مواطنينا".
وتابع البيان "ليس من العدل أن تكون هناك مثل هذه المطاردة السياسية التي يقودها رئيس وزراء أستراليا. لقد سمحوا بدخول جميع لاعبي التنس، باستثناء نوفاك ديوكوفيتش. الكل يفهم ما يحدث. أنا لست من أولئك الذين يبخلون بالكلمات، أنا لا أخاف أن أقول الحقيقة. وظيفتي هي حماية مواطني صربيا. لقد تحدثت أيضا مع والد نوفاك ديوكوفيتش (سرجان(، لكنني أخشى أن يستمر مثل هذا الاستفزاز السياسي، لأنهم لن يكونوا قادرين لهزيمته بأي طريقة أخرى".
هذا ومنعت السلطات الأسترالية لاعب التنس المصنف الأول عالميا نوفاك ديوكوفيتش، من دخول البلاد بسبب مشكلة تتعلق بتأشيرته.
ووصل اللاعب إلى ملبورن يوم الأربعاء، حيث لاحظت السلطات خطأ في طلبه دخول البلاد.
وكان من المقرر أن يلعب ديوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتوحة، التي ستبدأ في 17 يناير/كانون الثاني في مدينة ملبورن، بعد إعفائه من قواعد التطعيم.