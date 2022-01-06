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https://arabic.sputniknews.com/20220106/رئيس-صربيا-يطالب-بالإفراج-عن-ديوكوفيتش-من-فندق-للاجئين-1055030873.html
رئيس صربيا يطالب بالإفراج عن ديوكوفيتش من فندق للاجئين
رئيس صربيا يطالب بالإفراج عن ديوكوفيتش من فندق للاجئين
قال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش إنه تحدث عبر الهاتف للمرة الثانية مع لاعب التنس نوفاك ديوكوفيتش، الذي ألغيت تأشيرته الأسترالية، وطالب بإطلاق سراحه من الفندق... 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T12:27+0000
2022-01-06T12:27+0000
رياضة
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وقال فوسيتش في منشور عبر حسابه على "تليغرام" اليوم الخميس: "لقد تحدثت مع ديوكوفيتش لأول مرة الليلة الماضية، هذا الصباح أجريت محادثة هاتفية ثانية وفقا لاتفاقياتنا. طلبت رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش شيئا واحدا فقط عبر الهاتف - السماح لنوفاك بالبقاء في المنزل الذي استأجره وليس في هذا الفندق سيئ السمعة، حتى صدور حكم المحكمة وتتاح له فرصة بالانتقال. هذا ما طلبه نوفاك من بلاده، واجبنا حماية مواطنينا".وتابع البيان "ليس من العدل أن تكون هناك مثل هذه المطاردة السياسية التي يقودها رئيس وزراء أستراليا. لقد سمحوا بدخول جميع لاعبي التنس، باستثناء نوفاك ديوكوفيتش. الكل يفهم ما يحدث. أنا لست من أولئك الذين يبخلون بالكلمات، أنا لا أخاف أن أقول الحقيقة. وظيفتي هي حماية مواطني صربيا. لقد تحدثت أيضا مع والد نوفاك ديوكوفيتش (سرجان(، لكنني أخشى أن يستمر مثل هذا الاستفزاز السياسي، لأنهم لن يكونوا قادرين لهزيمته بأي طريقة أخرى".هذا ومنعت السلطات الأسترالية لاعب التنس المصنف الأول عالميا نوفاك ديوكوفيتش، من دخول البلاد بسبب مشكلة تتعلق بتأشيرته.ووصل اللاعب إلى ملبورن يوم الأربعاء، حيث لاحظت السلطات خطأ في طلبه دخول البلاد.وكان من المقرر أن يلعب ديوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتوحة، التي ستبدأ في 17 يناير/كانون الثاني في مدينة ملبورن، بعد إعفائه من قواعد التطعيم.
https://arabic.sputniknews.com/20220106/ديوكوفيتش-يمنع-من-المشاركة-في-بطولة-أستراليا-ردود-فعل-رافقت-القضية-أهمها-من-منافسه-نادال-1055002120.html
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رياضة

رئيس صربيا يطالب بالإفراج عن ديوكوفيتش من فندق للاجئين

12:27 GMT 06.01.2022
© REUTERS / KAI PFAFFENBACH الصربي نوفاك ديوكوفيتش يتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
 الصربي نوفاك ديوكوفيتش يتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© REUTERS / KAI PFAFFENBACH
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قال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش إنه تحدث عبر الهاتف للمرة الثانية مع لاعب التنس نوفاك ديوكوفيتش، الذي ألغيت تأشيرته الأسترالية، وطالب بإطلاق سراحه من الفندق الخاص باللاجئين.
وقال فوسيتش في منشور عبر حسابه على "تليغرام" اليوم الخميس: "لقد تحدثت مع ديوكوفيتش لأول مرة الليلة الماضية، هذا الصباح أجريت محادثة هاتفية ثانية وفقا لاتفاقياتنا. طلبت رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش شيئا واحدا فقط عبر الهاتف - السماح لنوفاك بالبقاء في المنزل الذي استأجره وليس في هذا الفندق سيئ السمعة، حتى صدور حكم المحكمة وتتاح له فرصة بالانتقال. هذا ما طلبه نوفاك من بلاده، واجبنا حماية مواطنينا".
الإسباني رفائيل نادال مصدوما عقب هزيمته أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، واقتناص منه بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، 27 يناير/كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
ديوكوفيتش يمنع من المشاركة في بطولة أستراليا... ردود فعل رافقت القضية أهمها من منافسه نادال
09:52 GMT
وتابع البيان "ليس من العدل أن تكون هناك مثل هذه المطاردة السياسية التي يقودها رئيس وزراء أستراليا. لقد سمحوا بدخول جميع لاعبي التنس، باستثناء نوفاك ديوكوفيتش. الكل يفهم ما يحدث. أنا لست من أولئك الذين يبخلون بالكلمات، أنا لا أخاف أن أقول الحقيقة. وظيفتي هي حماية مواطني صربيا. لقد تحدثت أيضا مع والد نوفاك ديوكوفيتش (سرجان(، لكنني أخشى أن يستمر مثل هذا الاستفزاز السياسي، لأنهم لن يكونوا قادرين لهزيمته بأي طريقة أخرى".
هذا ومنعت السلطات الأسترالية لاعب التنس المصنف الأول عالميا نوفاك ديوكوفيتش، من دخول البلاد بسبب مشكلة تتعلق بتأشيرته.
ووصل اللاعب إلى ملبورن يوم الأربعاء، حيث لاحظت السلطات خطأ في طلبه دخول البلاد.
وكان من المقرر أن يلعب ديوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتوحة، التي ستبدأ في 17 يناير/كانون الثاني في مدينة ملبورن، بعد إعفائه من قواعد التطعيم.
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