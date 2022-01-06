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روسيا تستمر في نقل فريق حفظ السلام الروسي مع المعدات إلى كازاخستان... فيديو
روسيا تستمر في نقل فريق حفظ السلام الروسي مع المعدات إلى كازاخستان... فيديو
تواصل منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال فرقة من قوات حفظ السلام إلى كازاخستان، يضاف إلى ذلك استمرارية نقل وحدة حفظ السلام الروسية بمعدات معيارية إلى كازاخستان. 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T14:49+0000
2022-01-06T15:37+0000
روسيا
كازاخستان
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وأظهرت لقطات جديدة إرسال مظليين روس إلى المطار، حيث يتجهون إلى كازاخستان كجزء من قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي.وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الوحدات الأولى من القوات الرئيسية للوحدة الروسية من قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي وصلت إلى كازاخستان. وجاء في الرسالة: "سلمت طائرات النقل الجوي العسكري الوحدات الأولى من القوات الرئيسية للوحدة الروسية التابعة لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى أراضي جمهورية كازاخستان".وفي وقت سابق، وعلى وجه الخصوص، من روسيا، دخلت التقسيمات الفرعية والوحدات العسكرية للقوات المحمولة جواً في القوات الجماعية. في الوقت الحالي، تقوم طائرات القوات الجوية الروسية بنقل الجزء الروسي من وحدة حفظ السلام إلى كازاخستان.وأرسلت أرمينيا جيشها إلى كازاخستان كجزء من قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.وأكدت منظمة معاهدة الأمن الجماعي على مشاركة الجيش البيلاروسي في قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان.
https://arabic.sputniknews.com/20220106/الجيش-البيلاروسي-يشارك-في-قوات-حفظ-السلام-في-كازاخستان-والخارجية-تعتبر-الأمر-محاولة-انقلاب-1055027771.html
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روسيا, كازاخستان

روسيا تستمر في نقل فريق حفظ السلام الروسي مع المعدات إلى كازاخستان... فيديو

14:49 GMT 06.01.2022 (تم التحديث: 15:37 GMT 06.01.2022)
© وزارة الدفاع الروسية / الذهاب إلى بنك الصورروسيا تبدأ في نقل قوات حفظ السلام إلى كازاخستان
روسيا تبدأ في نقل قوات حفظ السلام إلى كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© وزارة الدفاع الروسية
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تواصل منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال فرقة من قوات حفظ السلام إلى كازاخستان، يضاف إلى ذلك استمرارية نقل وحدة حفظ السلام الروسية بمعدات معيارية إلى كازاخستان.
وأظهرت لقطات جديدة إرسال مظليين روس إلى المطار، حيث يتجهون إلى كازاخستان كجزء من قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الوحدات الأولى من القوات الرئيسية للوحدة الروسية من قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي وصلت إلى كازاخستان.
وجاء في الرسالة: "سلمت طائرات النقل الجوي العسكري الوحدات الأولى من القوات الرئيسية للوحدة الروسية التابعة لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى أراضي جمهورية كازاخستان".
وفي وقت سابق، وعلى وجه الخصوص، من روسيا، دخلت التقسيمات الفرعية والوحدات العسكرية للقوات المحمولة جواً في القوات الجماعية. في الوقت الحالي، تقوم طائرات القوات الجوية الروسية بنقل الجزء الروسي من وحدة حفظ السلام إلى كازاخستان.
وأرسلت أرمينيا جيشها إلى كازاخستان كجزء من قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.
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