روسيا تستمر في نقل فريق حفظ السلام الروسي مع المعدات إلى كازاخستان... فيديو

وأظهرت لقطات جديدة إرسال مظليين روس إلى المطار، حيث يتجهون إلى كازاخستان كجزء من قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي.وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الوحدات الأولى من القوات الرئيسية للوحدة الروسية من قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي وصلت إلى كازاخستان. وجاء في الرسالة: "سلمت طائرات النقل الجوي العسكري الوحدات الأولى من القوات الرئيسية للوحدة الروسية التابعة لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى أراضي جمهورية كازاخستان".وفي وقت سابق، وعلى وجه الخصوص، من روسيا، دخلت التقسيمات الفرعية والوحدات العسكرية للقوات المحمولة جواً في القوات الجماعية. في الوقت الحالي، تقوم طائرات القوات الجوية الروسية بنقل الجزء الروسي من وحدة حفظ السلام إلى كازاخستان.وأرسلت أرمينيا جيشها إلى كازاخستان كجزء من قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.وأكدت منظمة معاهدة الأمن الجماعي على مشاركة الجيش البيلاروسي في قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان.
تواصل منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال فرقة من قوات حفظ السلام إلى كازاخستان، يضاف إلى ذلك استمرارية نقل وحدة حفظ السلام الروسية بمعدات معيارية إلى كازاخستان.
وأظهرت لقطات جديدة إرسال مظليين روس إلى المطار، حيث يتجهون إلى كازاخستان كجزء من قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الوحدات الأولى من القوات الرئيسية للوحدة الروسية من قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي وصلت إلى كازاخستان.
وجاء في الرسالة: "سلمت طائرات النقل الجوي العسكري الوحدات الأولى من القوات الرئيسية للوحدة الروسية التابعة لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى أراضي جمهورية كازاخستان".
وفي وقت سابق، وعلى وجه الخصوص، من روسيا، دخلت التقسيمات الفرعية والوحدات العسكرية للقوات المحمولة جواً في القوات الجماعية. في الوقت الحالي، تقوم طائرات القوات الجوية الروسية بنقل الجزء الروسي من وحدة حفظ السلام إلى كازاخستان.
وأرسلت أرمينيا جيشها إلى كازاخستان كجزء من قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.