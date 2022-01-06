شرطة ألما آتا تعلن عن محاولة اقتحام مبنى الإدارة

وقالت الخدمة الصحفية للمبنى إن محاولة اقتحام مبنى شرطة ألما آتا جرت مساء الخميس في كازاخستان ، وتم القضاء على عشرات المهاجمين.وقالت شرطة المدينة: "في الليل، جرت محاولة لاقتحام مبنى شرطة ألما آتا، وتم القضاء على العشرات من المهاجمين".وقعت اشتباكات مع قوات الأمن في ألما آتا، العاصمة القديمة للجمهورية، في 4 و 5 يناير كانون الثاني، واستخدمت الشرطة الغاز والقنابل الصوتية. تم إيقاف تشغيل الإنترنت، وتوقف بث عدد من القنوات التلفزيونية مؤقتًا في جميع أنحاء كازاخستان.بدأت الاحتجاجات في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد. احتشد سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو، الواقعتين في منطقة مانغيستاوسك المنتجة للنفط، للاحتجاج على زيادة سعر غاز البترول المسال بمقدار الضعفين، والذي يستخدم كوقود للسيارات. أوضحت وزارة الطاقة في الجمهورية أنه اعتبارًا من 1 يناير كانون الثاني، بدأت قيمتها تتشكل في تداول البورصة الإلكترونية على أساس العرض والطلب.في 5 يناير، فرض الرئيس الكازاخستاني قاسم زومارت توكاييف حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في منطقتي مانغستاو وألماتا ونور سلطان. يوفر هذا النظام، على وجه الخصوص، حظر تجول من الساعة 23.00 إلى 7:00، وحظرًا على تنظيم الأحداث الجماهيرية والإضرابات وبيع الأسلحة، فضلاً عن تعزيز حماية المرافق ذات الأهمية الخاصة. في نفس اليوم، تم تمديد حالة الطوارئ - حتى 19 يناير أيضًا - لتشمل كامل أراضي كازاخستان.
أعلنت شرطة ألما آتا عن محاولة اقتحام مبنى الإدارة ليلا
وقالت الخدمة الصحفية للمبنى إن محاولة اقتحام مبنى شرطة ألما آتا جرت مساء الخميس في كازاخستان ، وتم القضاء على عشرات المهاجمين.
وقالت شرطة المدينة: "في الليل، جرت محاولة لاقتحام مبنى شرطة ألما آتا، وتم القضاء على العشرات من المهاجمين".
وقعت اشتباكات مع قوات الأمن في ألما آتا، العاصمة القديمة للجمهورية، في 4 و 5 يناير كانون الثاني، واستخدمت الشرطة الغاز والقنابل الصوتية. تم إيقاف تشغيل الإنترنت، وتوقف بث عدد من القنوات التلفزيونية مؤقتًا في جميع أنحاء كازاخستان.
بدأت الاحتجاجات في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد. احتشد سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو، الواقعتين في منطقة مانغيستاوسك المنتجة للنفط، للاحتجاج على زيادة سعر غاز البترول المسال بمقدار الضعفين، والذي يستخدم كوقود للسيارات. أوضحت وزارة الطاقة في الجمهورية أنه اعتبارًا من 1 يناير كانون الثاني، بدأت قيمتها تتشكل في تداول البورصة الإلكترونية على أساس العرض والطلب.
في 5 يناير، فرض الرئيس الكازاخستاني قاسم زومارت توكاييف حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في منطقتي مانغستاو وألماتا ونور سلطان. يوفر هذا النظام، على وجه الخصوص، حظر تجول من الساعة 23.00 إلى 7:00، وحظرًا على تنظيم الأحداث الجماهيرية والإضرابات وبيع الأسلحة، فضلاً عن تعزيز حماية المرافق ذات الأهمية الخاصة. في نفس اليوم، تم تمديد حالة الطوارئ - حتى 19 يناير أيضًا - لتشمل كامل أراضي كازاخستان.