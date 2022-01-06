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https://arabic.sputniknews.com/20220106/قطر-تطالب-شركة-إيرباص-بتعويض-يتخطى-600-مليون-دولار-1055035777.html
قطر تطالب شركة إيرباص بتعويض يتخطى 600 مليون دولار
قطر تطالب شركة إيرباص بتعويض يتخطى 600 مليون دولار
طالبت الخطوط الجوية القطرية بتعويض يبلغ 618 مليون دولار، من شركة صناعة الطائرات الأوروبية "إيرباص"، في نزاع قضائي بينهما حول تآكل أسطح طائرات "إيه 350". 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T15:03+0000
2022-01-06T15:03+0000
2022-01-06T15:03+0000
العالم العربي
اقتصاد
الخطوط الجوية القطرية
طائرات إيرباص
أخبار قطر اليوم
قطر
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ونقلت وكالة "رويترز" عن وثيقة قضائية، أن الطرف القطري يطالب بتعويض إضافي قدره 4 ملايين دولار عن كل يوم توقفت فيه عن استخدام طائرات من هذا الطراز.ويبلغ عدد الطائرات المتضررة في أسطول الشركة القطرية 21 طائرة، وجاء قرار تعطيلها بأمر من السلطات التنظيمية المحلية نظرا لظهور هذا العيب، والذي يشكل تآكلا وثقوبا في السطح الواقي من الصواعق.أعلنت الشركة القطرية، الشهر الماضي، بدء إجراءات التقاضي ضد "إيرباص" لهذه المشكلة، مشيرة إلى أن الإجراءات القانونية ستكون أمام محكمة بريطانية.وجاءت هذه الخطوة بعدما قالت إن جمع محاولاتها للوصول إلى حل ملائم مع "إيرباص" باءت بالفشل، مضيفة أن المشكلة "تؤثر عليها سلبا".وفي شهر يونيو/ حزيران أعلنت الخطوط الجوية رفضها تسلم أي طائرة جديدة من طراز "إيرباص إيه 350"، بعدما قالت إنها اكتشفت أنه يتضرر بوتيرة أسرع من المعتاد.
https://arabic.sputniknews.com/20210927/قطر-تساعد-شركة-الخطوط-الجوية-التابعة-لها-بـ3-مليارات-دولار-1050270460.html
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العالم العربي, اقتصاد, الخطوط الجوية القطرية, طائرات إيرباص, أخبار قطر اليوم, قطر
قطر تطالب شركة إيرباص بتعويض يتخطى 600 مليون دولار
طالبت الخطوط الجوية القطرية بتعويض يبلغ 618 مليون دولار، من شركة صناعة الطائرات الأوروبية "إيرباص"، في نزاع قضائي بينهما حول تآكل أسطح طائرات "إيه 350".
ونقلت وكالة "رويترز" عن وثيقة قضائية، أن
الطرف القطري
يطالب بتعويض إضافي قدره 4 ملايين دولار عن كل يوم توقفت فيه عن استخدام طائرات من هذا الطراز.
ويبلغ عدد الطائرات المتضررة في أسطول الشركة القطرية 21 طائرة، وجاء قرار تعطيلها بأمر من السلطات التنظيمية المحلية نظرا لظهور هذا العيب، والذي يشكل تآكلا وثقوبا في السطح الواقي من الصواعق.
27 سبتمبر 2021, 16:57 GMT
أعلنت الشركة القطرية، الشهر الماضي،
بدء إجراءات التقاضي
ضد "إيرباص" لهذه المشكلة، مشيرة إلى أن الإجراءات القانونية ستكون أمام محكمة بريطانية.
وجاءت هذه الخطوة بعدما قالت إن جمع محاولاتها للوصول إلى حل ملائم مع "إيرباص" باءت بالفشل، مضيفة أن المشكلة "تؤثر عليها سلبا".
وفي شهر يونيو/ حزيران أعلنت الخطوط الجوية
رفضها تسلم أي طائرة جديدة
من طراز "إيرباص إيه 350"، بعدما قالت إنها اكتشفت أنه يتضرر بوتيرة أسرع من المعتاد.