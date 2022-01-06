https://arabic.sputniknews.com/20220106/كوريا-الشمالية-اختبرنا-صاروخ-أسرع-من-الصوت-وصل-مداه-700-كم-وأصاب-هدفه-بدقة-1054989861.html

كوريا الشمالية: اختبرنا صاروخ "أسرع من الصوت" وصل مداه 700 كم و"أصاب هدفه بدقة"

كوريا الشمالية: اختبرنا صاروخ "أسرع من الصوت" وصل مداه 700 كم و"أصاب هدفه بدقة"

أجرت كوريا الشمالية تجربة على صاروخ فرط صوتي في أول اختبار من نوعه هذا العام، حسبما أفاد الإعلام الرسمي. 06.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-06T00:49+0000

2022-01-06T00:49+0000

2022-01-06T00:49+0000

كوريا الشمالية

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موسكو - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن تجربة إطلاق الصاروخ جرت الأربعاء.وأضافت أن الصاروخ حمل رأسا حربية انزلاقية فرط صوتية، مؤكدة أن الصاروخ أصاب بدقة هدفا على بعد 700 كيلومتر.وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، الأربعاء، أنّ كوريا الشمالية أطلقت "مقذوفاً غير محدّد" باتجاه البحر، في أول تجربة تجريها بيونغ يانغ في العام الجديد، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل في الحال.وفي سياق متصل أعلن خفر السواحل الياباني أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان، محذرا سفن الصيد في المنطقة من حطام الصاروخ.وتعد التجربة أول إطلاق منذ أن أطلقت بيونغ يانغ صاروخا باليستيا جديدا أطلقته غواصة في أكتوبر من العام الماضي.وتستمر كوريا الشمالية في تطوير أنظمة الأسلحة المتقدمة، هو ما يعتبره المسؤولون في كوريا الشمالية بأنه إنجاز "مهم" في عام 2021.ومطلع يناير الحالي، قال مسؤولون في بيونغ يانغ إن "عدم الاستقرار المتزايد للوضع العسكري في شبه الجزيرة الكورية والظروف الدولية تتطلب منا أن ندفع بقوة إلى الأمام من خلال تعزيز قدرات الدفاع الوطني دون أي عوائق"وفي عام 2021 أعلنت كوريا الشمالية أنّها أجرت سلسلة اختبارات صاروخية ناجحة شملت إطلاق صاروخ بالستي "من نوع جديد" من غواصة، وصاروخ كروز بعيد المدى، وصاروخ أسرع من الصوت من قطار.

https://arabic.sputniknews.com/20220104/وكالة-كوريا-الشمالية-تطلق-قذيفة-غير-محددة-باتجاه-البحر-الشرقي-1054953441.html

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كوريا الشمالية