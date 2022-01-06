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لجنة أطباء السودان: سقوط 3 قتلى في مظاهرات اليوم
لجنة أطباء السودان: سقوط 3 قتلى في مظاهرات اليوم
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الخميس، سقوط 3 قتلى ضمن صفوف المتظاهرين خلال احتجاجات رافضة لاستمرار المكون العسكري ضمن القيادة السياسية للمرحلة... 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T18:14+0000
2022-01-06T18:14+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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وقالت اللجنة في بيان عبر "فيسبوك"، إن شخصا ثالث لقى مصرعه بعد إصابته برصاص حي في الصدر من قبل القوات الأمنية، خلال مشاركته في احتجاجات اليوم.وأوضحت أن قتيلين قضوا قبله بعد إصابة أحدهما برصاصي في منطقة الحوض، والآخر أصيب بطلق نار في الرأس، مضيفة أن الثلاثة أشخاص لم تُعرف هويتهم بعد.وبذلك، ارتفع عدد الوفيات بين المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي اندلعت رفضا لتحركات الجيش قبل نحو شهرين والإجراءات التي تلتها، إلى 60 حالة وفاة، حسبما ذكرت اللجنة.أطاح الجيش بالحكومة المدنية في أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول وأعلن حل مجلس السيادة الانتقالي وألقى القبض على عدد من الوزراء والمسؤولين، قبل أن يطلق سراح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لاحقا.توصل الجيش وحمدوك إلى اتفاق سياسي في وقت لاحق يقضي بتوليه تشكيل حكومة جديدة، وتعهد قائد القوات المسلح عبد الفتاح البرهان بالتخلي عن منصبه بمجرد تسليم السلطة إلى الهيئات المنتخبة.رفضت قوى سياسية الاتفاق وطالبت بإبعاد الجيش من المشهد السياسي تماما. أعلن حمدوك في الثاني من هذا الشهر، استقالته رسميا من منصبه، على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.
https://arabic.sputniknews.com/20220105/خبراء-المشهد-السوداني-يزداد-تعقيدا-والمساعي-الدولية-ليست-بحجم-الأزمة-الحالية-1054980815.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم

لجنة أطباء السودان: سقوط 3 قتلى في مظاهرات اليوم

18:14 GMT 06.01.2022
© AFP 2021نزل شبان سودانيون إلى الشوارع فيما تستخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، السودان 27 أكتوبر 2021 ، وسط مظاهرات مستمرة ضد الانقلاب العسكري الذي أثار إدانة دولية واسعة النطاق.
نزل شبان سودانيون إلى الشوارع فيما تستخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، السودان 27 أكتوبر 2021 ، وسط مظاهرات مستمرة ضد الانقلاب العسكري الذي أثار إدانة دولية واسعة النطاق. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© AFP 2021
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أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الخميس، سقوط 3 قتلى ضمن صفوف المتظاهرين خلال احتجاجات رافضة لاستمرار المكون العسكري ضمن القيادة السياسية للمرحلة الانتقالية.
وقالت اللجنة في بيان عبر "فيسبوك"، إن شخصا ثالث لقى مصرعه بعد إصابته برصاص حي في الصدر من قبل القوات الأمنية، خلال مشاركته في احتجاجات اليوم.
وأوضحت أن قتيلين قضوا قبله بعد إصابة أحدهما برصاصي في منطقة الحوض، والآخر أصيب بطلق نار في الرأس، مضيفة أن الثلاثة أشخاص لم تُعرف هويتهم بعد.
وبذلك، ارتفع عدد الوفيات بين المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي اندلعت رفضا لتحركات الجيش قبل نحو شهرين والإجراءات التي تلتها، إلى 60 حالة وفاة، حسبما ذكرت اللجنة.
رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
خبراء: المشهد السوداني يزداد تعقيدا... والمساعي الدولية ليست بحجم الأزمة الحالية
أمس, 16:40 GMT
أطاح الجيش بالحكومة المدنية في أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول وأعلن حل مجلس السيادة الانتقالي وألقى القبض على عدد من الوزراء والمسؤولين، قبل أن يطلق سراح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لاحقا.
توصل الجيش وحمدوك إلى اتفاق سياسي في وقت لاحق يقضي بتوليه تشكيل حكومة جديدة، وتعهد قائد القوات المسلح عبد الفتاح البرهان بالتخلي عن منصبه بمجرد تسليم السلطة إلى الهيئات المنتخبة.
رفضت قوى سياسية الاتفاق وطالبت بإبعاد الجيش من المشهد السياسي تماما. أعلن حمدوك في الثاني من هذا الشهر، استقالته رسميا من منصبه، على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.
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