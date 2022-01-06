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لوكاشينكو يرفض تقديم كازاخستان "هدية" لأمريكا والناتو
لوكاشينكو يرفض تقديم كازاخستان "هدية" لأمريكا والناتو
أكد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أنه "في ألما آتا ونور سلطان كانت هناك محاولة للاستيلاء على المطار لمنع وصول المساعدات من روسيا ومنظمة الأمن الجماعي". 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T14:33+0000
2022-01-06T14:33+0000
بيلاروس
لوكاشينكو
كازاخستان
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وقال لوكاشينكو إنه "لا يمكن التخلي عن كازاخستان كهدية مثل أوكرانيا لأمريكا وحلف شمال الأطلسي".ونقلت وكالة "بيلتا" عن الرئيس لوكاشينكو قوله خلال اجتماع في مينسك: "في ألما آتا ونور سلطان على حد سواء كانت هناك محاولة للاستيلاء على المطار، بشكل مقصود، لأنهم فهموا أن الدعم العسكري، في المقام الأول من روسيا وبلدان منظمة الأمن الجماعي، سيتم نقله إلى هناك، أي أنه كان من الضروري السيطرة على الأرض حتى يكون من المستحيل الهبوط هناك".وأضاف "أما بالنسبة للأحداث في كازاخستان، فأنتم تعرفون كل ما يحدث، ولكننا نشعر بقلق أكبر هنا من أن كل شيء كان مخططا له مسبقا، بالأمس، عقدت مشاورات طوال الليل، وفي هذا الصدد، رصدنا الوضع مع بوتين حول كازاخستان، تحدثنا عدة مرات".وبدأت الاحتجاجات في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد. احتشد سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو، الواقعتين في منطقة مانغيستاوسك المنتجة للنفط، للاحتجاج على زيادة سعرالغاز المسال والبترول بمقدار الضعفين، والذي يستخدم كوقود للسيارات. أوضحت وزارة الطاقة في الجمهورية أنه اعتبارًا من 1 يناير كانون الثاني، بدأت قيمتها تتشكل في تداول البورصة الإلكترونية على أساس العرض والطلب.
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بيلاروس, لوكاشينكو, كازاخستان

لوكاشينكو يرفض تقديم كازاخستان "هدية" لأمريكا والناتو

14:33 GMT 06.01.2022
© REUTERS / SPUTNIKالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 16 أبريل 2021
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© REUTERS / SPUTNIK
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أكد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أنه "في ألما آتا ونور سلطان كانت هناك محاولة للاستيلاء على المطار لمنع وصول المساعدات من روسيا ومنظمة الأمن الجماعي".
وقال لوكاشينكو إنه "لا يمكن التخلي عن كازاخستان كهدية مثل أوكرانيا لأمريكا وحلف شمال الأطلسي".
ونقلت وكالة "بيلتا" عن الرئيس لوكاشينكو قوله خلال اجتماع في مينسك: "في ألما آتا ونور سلطان على حد سواء كانت هناك محاولة للاستيلاء على المطار، بشكل مقصود، لأنهم فهموا أن الدعم العسكري، في المقام الأول من روسيا وبلدان منظمة الأمن الجماعي، سيتم نقله إلى هناك، أي أنه كان من الضروري السيطرة على الأرض حتى يكون من المستحيل الهبوط هناك".

وأضاف "أما بالنسبة للأحداث في كازاخستان، فأنتم تعرفون كل ما يحدث، ولكننا نشعر بقلق أكبر هنا من أن كل شيء كان مخططا له مسبقا، بالأمس، عقدت مشاورات طوال الليل، وفي هذا الصدد، رصدنا الوضع مع بوتين حول كازاخستان، تحدثنا عدة مرات".
وبدأت الاحتجاجات في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد. احتشد سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو، الواقعتين في منطقة مانغيستاوسك المنتجة للنفط، للاحتجاج على زيادة سعرالغاز المسال والبترول بمقدار الضعفين، والذي يستخدم كوقود للسيارات. أوضحت وزارة الطاقة في الجمهورية أنه اعتبارًا من 1 يناير كانون الثاني، بدأت قيمتها تتشكل في تداول البورصة الإلكترونية على أساس العرض والطلب.
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