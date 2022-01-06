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https://arabic.sputniknews.com/20220106/محكمة-في-كييف-تضع-يدها-على-ممتلكات-بوروشنكو-1055031553.html
محكمة في كييف تضع يدها على ممتلكات بوروشنكو
محكمة في كييف تضع يدها على ممتلكات بوروشنكو
قال إيغور غولوفان محامي الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشنكو، اليوم الخميس إن "محكمة منطقة بيشيرسك في كييف صادرت جميع ممتلكات بورشينكو في إطار قضية الخيانة". 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T13:10+0000
2022-01-06T13:10+0000
أوكرانيا
بوروشينكو
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وأصبح بوروشينكو أول مشتبه به "بالخيانة ومساعدة الإرهاب" في قضية "إمدادات الفحم" من دونباس.ويقيم بوروشينكو حاليا في الخارج وأعلن أنه سيعود إلى كييف في 17 يناير/ كانون الثاني، وفي وقت سابق، قال إنه "تم فتح 130 قضية جنائية ضده، ولكن تم إغلاق حوالي 40 منها".ويشتبه القضاء بضلوع بوروشينكو في قضية تعيين سيرغي سيموتشكو نائبًا لرئيس جهاز المخابرات الخارجية الأوكراني، وهو المتهم بإساءة استخدام السلطة في هذه القضية.وقال المحامي غولوفان بعد جلسة المحكمة يوم الخميس "الآن استولوا على جميع ممتلكات بيوتر الكسيفيتش (بوروشينكو)".وفي وقت سابق، قالت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام الأوكراني إن "مكتب المدعي العام سيطلب من المحكمة القبض على بوروشينكو في قضية خيانة مع احتمال دفع كفالة تبلغ نحو 37 مليون دولار".ويعتبر حزب "التضامن الأوروبي" الأوكراني أن هذا "قمع سياسي"، ووفقًا لعدد من وسائل الإعلام الأوكرانية، سمحت محكمة كييف بيشيرسك باحتجاز بوروشينكو من أجل تقديمه إلى المحكمة "كإجراء وقائي".
https://arabic.sputniknews.com/20220106/عصابة-سطو-تقتحم-مصرفا-بواسطة-جرافة-في-كازاخستان-وسط-حالة-الفوضى-فيديو-1055029610.html
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أوكرانيا, بوروشينكو

محكمة في كييف تضع يدها على ممتلكات بوروشنكو

13:10 GMT 06.01.2022
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني السابق، زعيم حزب التضامن الأوروبي بترو بوروشينكو، قبل الاجتماع الاستثنائي لبرلمان أوكرانيا في كييف  30 مارس 2020
الرئيس الأوكراني السابق، زعيم حزب التضامن الأوروبي بترو بوروشينكو، قبل الاجتماع الاستثنائي لبرلمان أوكرانيا في كييف  30 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© Sputnik . Stringer
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قال إيغور غولوفان محامي الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشنكو، اليوم الخميس إن "محكمة منطقة بيشيرسك في كييف صادرت جميع ممتلكات بورشينكو في إطار قضية الخيانة".
وأصبح بوروشينكو أول مشتبه به "بالخيانة ومساعدة الإرهاب" في قضية "إمدادات الفحم" من دونباس.
ويقيم بوروشينكو حاليا في الخارج وأعلن أنه سيعود إلى كييف في 17 يناير/ كانون الثاني، وفي وقت سابق، قال إنه "تم فتح 130 قضية جنائية ضده، ولكن تم إغلاق حوالي 40 منها".
ويشتبه القضاء بضلوع بوروشينكو في قضية تعيين سيرغي سيموتشكو نائبًا لرئيس جهاز المخابرات الخارجية الأوكراني، وهو المتهم بإساءة استخدام السلطة في هذه القضية.
صراف آلي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
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11:47 GMT
وقال المحامي غولوفان بعد جلسة المحكمة يوم الخميس "الآن استولوا على جميع ممتلكات بيوتر الكسيفيتش (بوروشينكو)".
وفي وقت سابق، قالت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام الأوكراني إن "مكتب المدعي العام سيطلب من المحكمة القبض على بوروشينكو في قضية خيانة مع احتمال دفع كفالة تبلغ نحو 37 مليون دولار".
ويعتبر حزب "التضامن الأوروبي" الأوكراني أن هذا "قمع سياسي"، ووفقًا لعدد من وسائل الإعلام الأوكرانية، سمحت محكمة كييف بيشيرسك باحتجاز بوروشينكو من أجل تقديمه إلى المحكمة "كإجراء وقائي".
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