https://arabic.sputniknews.com/20220106/عصابة-سطو-تقتحم-مصرفا-بواسطة-جرافة-في-كازاخستان-وسط-حالة-الفوضى-فيديو-1055029610.html

عصابة سطو تقتحم مصرفا بواسطة جرافة في كازاخستان وسط حالة الفوضى... فيديو

عصابة سطو تقتحم مصرفا بواسطة جرافة في كازاخستان وسط حالة الفوضى... فيديو

انتشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، يُظهر لصوصًا في مدينة ألما آتا في كازاخستان، يغيرون على فرع لأحد البنوك المحلية مستخدمين جرافة لتدمير واجهة... 06.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-06T11:47+0000

2022-01-06T11:47+0000

2022-01-06T12:06+0000

العالم

أعمال شغب

كازاخستان

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ويبدو بالحكم على اللقطات، أن العصابة حطمت الأبواب الزجاجية، ولكن لم يُظهر الفيديو نجاحهم في اقتحام المصرف من عدمه.ويرجًح أن اللصوص مجهولي الهوية حتى اللحظة، قد استغلوا حالة الفوضى التي تعصف بالبلاد، في حين انشغال قوات الأمن بحالات الشغب الأخرى.وذكرت التلفزيونات الحكومية في وقت سابق، أن "أكثر من ألف شخص في كازاخستان عانوا من أعمال الشغب، وتم نقل عدة مئات إلى المستشفيات، والعشرات إلى العناية المركزة".وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي، نقلته قناة "خبر 24" الحكومية، إن "أكثر من ألف شخص في مناطق مختلفة من كازاخستان أصيبوا بجروح نتيجة أعمال الشغب، منها 400 نقلوا إلى المستشفى و62 في العناية المركزة".وجاء في البيان أن، "أكثر من 10 من العاملين في المجال الطبي عانوا من أفعال المجرمين".وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد إذ احتج سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو في منطقة مانغيستاو، وهي منطقة منتجة للنفط في غرب كازاخستان على مضاعفة أسعار الغاز.

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العالم, أعمال شغب, كازاخستان