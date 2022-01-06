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https://arabic.sputniknews.com/20220106/نقابة-المهن-التمثيلية-في-مصر-تكشف-مكان-وصية-مها-أبو-عوف-فيديو-1055028558.html
نقابة المهن التمثيلية في مصر تكشف مكان وصية مها أبو عوف... فيديو
نقابة المهن التمثيلية في مصر تكشف مكان وصية مها أبو عوف... فيديو
أعرب عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر، الفنان منير مكرم، عن حزنه الشديد على رحيل الفنانة مها أبو عوف، مؤكدا أنها كانت تعاني في أيامها الأخيرة، ودخلت... 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T11:04+0000
2022-01-06T11:07+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وأكد منير مكرم، في تصريحات صحفية أثناء حضوره صلاة الجنازة بمسجد الرحمن الرحيم في صلاح سالم، أن "النقابة لا تعلم شيئا عن وصيتها وهذه الأمور مع عائلتها".وتوفيت، مها أبو عوف، صباح اليوم الخميس، داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 65 عاما.وعانت أبو عوف من مرض السرطان على مدار الفترة الماضية، حيث أصيبت بالتهاب رئوى حاد ونقلت بسببه مؤخرا للعناية المركزة، حتى فارقت الحياة قبل دقائق من الآن، بحسب وسائل إعلام محلية.وكان آخر أعمال الفنانة المصرية مشاركتها في مسلسل "الحرير المخملي"، والذي عرض خلال الأشهر الماضية.ولدت مها في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1956 وتخرجت في الجامعة الأمريكية بالقاهرة قبل أن تنضم مع أخواتها منى وميرفت ومنال لفرقة (فور إم) التي شكلها شقيقهن عزت أبو عوف نهاية حقبة السبعينات.تزوجت لفترة قصيرة من الفنان عمر خورشيد قبل وفاته في حادث مروري عام 1981 ثم تزوجت بعد ذلك وأنجبت ابنها الوحيد شريف.
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أخبار الفنانين في مصر

نقابة المهن التمثيلية في مصر تكشف مكان وصية مها أبو عوف... فيديو

11:04 GMT 06.01.2022 (تم التحديث: 11:07 GMT 06.01.2022)
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHEDالممثلة المصرية مها أبو عوف في جنازة شقيقها عزت أبو عوف
الممثلة المصرية مها أبو عوف في جنازة شقيقها عزت أبو عوف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHED
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أعرب عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر، الفنان منير مكرم، عن حزنه الشديد على رحيل الفنانة مها أبو عوف، مؤكدا أنها كانت تعاني في أيامها الأخيرة، ودخلت المستشفى عدة مرات، قبل وفاتها.
وأكد منير مكرم، في تصريحات صحفية أثناء حضوره صلاة الجنازة بمسجد الرحمن الرحيم في صلاح سالم، أن "النقابة لا تعلم شيئا عن وصيتها وهذه الأمور مع عائلتها".
وتوفيت، مها أبو عوف، صباح اليوم الخميس، داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 65 عاما.
وعانت أبو عوف من مرض السرطان على مدار الفترة الماضية، حيث أصيبت بالتهاب رئوى حاد ونقلت بسببه مؤخرا للعناية المركزة، حتى فارقت الحياة قبل دقائق من الآن، بحسب وسائل إعلام محلية.
وكان آخر أعمال الفنانة المصرية مشاركتها في مسلسل "الحرير المخملي"، والذي عرض خلال الأشهر الماضية.
ولدت مها في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1956 وتخرجت في الجامعة الأمريكية بالقاهرة قبل أن تنضم مع أخواتها منى وميرفت ومنال لفرقة (فور إم) التي شكلها شقيقهن عزت أبو عوف نهاية حقبة السبعينات.
تزوجت لفترة قصيرة من الفنان عمر خورشيد قبل وفاته في حادث مروري عام 1981 ثم تزوجت بعد ذلك وأنجبت ابنها الوحيد شريف.
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