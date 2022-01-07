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"أقوى فتاة في العالم" تكسر شجرة باستخدام مهارات ملاكمة مذهلة... فيديو
"أقوى فتاة في العالم" تكسر شجرة باستخدام مهارات ملاكمة مذهلة... فيديو
قامت فتاة صغيرة بضرب الشجرة باستخدام مهارات الملاكمة، حتى كسرتها. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
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تتدرب الصغيرة إيفنيكا سعدفاكاس منذ أن كانت في الثالثة من عمرها وتحلم بأن تصبح ملاكمًا محترفًا، بحسب "ذا صن".
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"أقوى فتاة في العالم" تكسر شجرة باستخدام مهارات ملاكمة مذهلة... فيديو

06:24 GMT 07.01.2022 (تم التحديث: 06:28 GMT 07.01.2022)
© Fotolia / dojo666ملاكمة
ملاكمة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© Fotolia / dojo666
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قامت فتاة صغيرة بضرب الشجرة باستخدام مهارات الملاكمة، حتى كسرتها.
تتدرب الصغيرة إيفنيكا سعدفاكاس منذ أن كانت في الثالثة من عمرها وتحلم بأن تصبح ملاكمًا محترفًا، بحسب "ذا صن".
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