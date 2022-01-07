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https://arabic.sputniknews.com/20220107/أقوى-فتاة-في-العالم-تكسر-شجرة-باستخدام-مهارات-ملاكمة-مذهلة-فيديو-1055052233.html
"أقوى فتاة في العالم" تكسر شجرة باستخدام مهارات ملاكمة مذهلة... فيديو
"أقوى فتاة في العالم" تكسر شجرة باستخدام مهارات ملاكمة مذهلة... فيديو
قامت فتاة صغيرة بضرب الشجرة باستخدام مهارات الملاكمة، حتى كسرتها. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T06:24+0000
2022-01-07T06:24+0000
2022-01-07T06:28+0000
نادي الفيديو
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تتدرب الصغيرة إيفنيكا سعدفاكاس منذ أن كانت في الثالثة من عمرها وتحلم بأن تصبح ملاكمًا محترفًا، بحسب "ذا صن".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
"أقوى فتاة في العالم" تكسر شجرة باستخدام مهارات ملاكمة مذهلة... فيديو
06:24 GMT 07.01.2022 (تم التحديث: 06:28 GMT 07.01.2022)
قامت فتاة صغيرة بضرب الشجرة باستخدام مهارات الملاكمة، حتى كسرتها.
تتدرب الصغيرة إيفنيكا سعدفاكاس منذ أن كانت في الثالثة من عمرها وتحلم بأن تصبح ملاكمًا محترفًا، بحسب "ذا صن".