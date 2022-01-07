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السعودية... النصر يهدد الهلال بسبب عقد محمد كنو
السعودية... النصر يهدد الهلال بسبب عقد محمد كنو
هدد نادي النصر السعودي، نادي الهلال، بطل الدوري والسوبر السعودي، بسبب عقد اللاعب محمد كنو. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T16:22+0000
2022-01-07T16:22+0000
النصر
الهلال
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وجاء تهديد النصر للهلال، صباح اليوم الجمعة، بعدما أقنع الأخير، لاعب الوسط محمد كنو بالتوقيع على عقد جديد، رغم توقيعه في وقت سابق للنصر.ونشر نادي النصر، بيانا عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، أكد فيه أن "إدارة نادي النصر اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه إعلان نادي الهلال توقيع عقد مع اللاعب محمد كنو، حيث أرسلت إشعارا إلى نادي الهلال ولجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم وضحت فيه التبعات القانونية المترتبة على هذه المخالفة القانونية الكبيرة".وأضاف البيان: "وقع الهلال عقدا احترافيا رسميا مع اللاعب محمد كنو بعد دخوله فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده الحالي مع ناديه الـفترة الحرة، وتم رفع نسخة من العقد في ذلك الحين إلى لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم".وتابع: "ويترتب على فسخ العقد إضافة إلى العقوبات الرياضية على الأطراف المخالفة دفع شرط جزائي قيمته 27 مليون ريال".
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النصر, الهلال

السعودية... النصر يهدد الهلال بسبب عقد محمد كنو

16:22 GMT 07.01.2022
© AFP 2021 / -النصر السعودي
النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© AFP 2021 / -
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هدد نادي النصر السعودي، نادي الهلال، بطل الدوري والسوبر السعودي، بسبب عقد اللاعب محمد كنو.
وجاء تهديد النصر للهلال، صباح اليوم الجمعة، بعدما أقنع الأخير، لاعب الوسط محمد كنو بالتوقيع على عقد جديد، رغم توقيعه في وقت سابق للنصر.
ونشر نادي النصر، بيانا عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، أكد فيه أن "إدارة نادي النصر اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه إعلان نادي الهلال توقيع عقد مع اللاعب محمد كنو، حيث أرسلت إشعارا إلى نادي الهلال ولجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم وضحت فيه التبعات القانونية المترتبة على هذه المخالفة القانونية الكبيرة".
وأضاف البيان: "وقع الهلال عقدا احترافيا رسميا مع اللاعب محمد كنو بعد دخوله فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده الحالي مع ناديه الـفترة الحرة، وتم رفع نسخة من العقد في ذلك الحين إلى لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم".
وتابع: "ويترتب على فسخ العقد إضافة إلى العقوبات الرياضية على الأطراف المخالفة دفع شرط جزائي قيمته 27 مليون ريال".
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