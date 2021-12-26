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النصر السعودي يخطط لصفقة كبرى في موسم الانتقالات الشتوية
النصر السعودي يخطط لصفقة كبرى في موسم الانتقالات الشتوية
يستعد فريق النصر السعودي لإبرام صفقة كبرى، وفقا لتقارير صحفية، أشارت إلى أنه يسعى إلى تعويض رحيل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T15:34+0000
2021-12-26T15:34+0000
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وقال موقع "سبورت 360"، إن هناك تقارير تفيد بأن صفقة النصر المقبلة هدفها دعم خط هجوم الفريق، مشيرا إلى أن هجوم الفريق تأثر بغياب المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، الذي تغيب بسبب الإصابة عن مباراة الاتفاق الأخيرة.ويسعى النصر السعودي لإتمام صفقة جديدة خلال موسم الانتقالات الشتوية بامتلاك لاعب جديد يكون قادرًا على دعم خط الهجوم في المواجهات المقبلة.وانتقل المغربي عبد الرزاق حمد الله إلى فريق الاتحاد في صفقة انتقال حر مقابل 10 ملايين ريال كراتب شخصي، ومن المقرر أن يرتدي القميص رقم 99.
https://arabic.sputniknews.com/20211225/عبد-الرزاق-حمد-الله-يصل-مقر-الاتحاد-السعودي-لأول-مرة-منذ-انضمامه-للنادي-فيديو-1054549379.html
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رياضة, أخبار السعودية اليوم, مباريات الدوري السعودي

النصر السعودي يخطط لصفقة كبرى في موسم الانتقالات الشتوية

15:34 GMT 26.12.2021
© AFP 2021 / -النصر السعودي
النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© AFP 2021 / -
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يستعد فريق النصر السعودي لإبرام صفقة كبرى، وفقا لتقارير صحفية، أشارت إلى أنه يسعى إلى تعويض رحيل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله.
وقال موقع "سبورت 360"، إن هناك تقارير تفيد بأن صفقة النصر المقبلة هدفها دعم خط هجوم الفريق، مشيرا إلى أن هجوم الفريق تأثر بغياب المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، الذي تغيب بسبب الإصابة عن مباراة الاتفاق الأخيرة.
عبد الرزاق حمدالله - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
عبد الرزاق حمد الله يصل مقر الاتحاد السعودي لأول مرة منذ انضمامه للنادي... فيديو
أمس, 14:23 GMT
ويسعى النصر السعودي لإتمام صفقة جديدة خلال موسم الانتقالات الشتوية بامتلاك لاعب جديد يكون قادرًا على دعم خط الهجوم في المواجهات المقبلة.
وانتقل المغربي عبد الرزاق حمد الله إلى فريق الاتحاد في صفقة انتقال حر مقابل 10 ملايين ريال كراتب شخصي، ومن المقرر أن يرتدي القميص رقم 99.
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