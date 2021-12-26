النصر السعودي يخطط لصفقة كبرى في موسم الانتقالات الشتوية

وقال موقع "سبورت 360"، إن هناك تقارير تفيد بأن صفقة النصر المقبلة هدفها دعم خط هجوم الفريق، مشيرا إلى أن هجوم الفريق تأثر بغياب المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، الذي تغيب بسبب الإصابة عن مباراة الاتفاق الأخيرة.ويسعى النصر السعودي لإتمام صفقة جديدة خلال موسم الانتقالات الشتوية بامتلاك لاعب جديد يكون قادرًا على دعم خط الهجوم في المواجهات المقبلة.وانتقل المغربي عبد الرزاق حمد الله إلى فريق الاتحاد في صفقة انتقال حر مقابل 10 ملايين ريال كراتب شخصي، ومن المقرر أن يرتدي القميص رقم 99.
يستعد فريق النصر السعودي لإبرام صفقة كبرى، وفقا لتقارير صحفية، أشارت إلى أنه يسعى إلى تعويض رحيل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله.
وقال موقع "سبورت 360"، إن هناك تقارير تفيد بأن صفقة النصر المقبلة هدفها دعم خط هجوم الفريق، مشيرا إلى أن هجوم الفريق تأثر بغياب المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، الذي تغيب بسبب الإصابة عن مباراة الاتفاق الأخيرة.